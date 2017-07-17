تسجيل
15:24 17 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    ميلانيا و بوتين خلال حفل عشاء قمة العشرين

    كيف يعامل بوتين "الجنس اللطيف" في قصور الرئاسة (صور + فيديو)

    dailymail
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 356 0 0

    منذ فترة قريبة التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيدة الأولى للولايات المتحدة الامريكية ميلانيا ترامب، وجذب اللقاء انتباه وسائل الإعلام، التي رأت الجو الذي جرى فيه الاجتماع لطيفا.

    وقال حينها المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن اللقاء كان جيدا جدا، وعندها ذكر موقع "لينتا.رو" بلقاءات الرئيس الروسي مع نظيراته وزوجات الرؤساء.

    الرئيس بوتين يصافح ميلانيا ترامب
    dailymail
    الرئيس بوتين يصافح ميلانيا ترامب

    وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية حاولت مقاطعة لقاء بوتين وترامب الذي عقد على هامش قمة العشرين، وكان اللقاء الأول للقائدين، لكنها فشلت في ذلك.

    وفي مساء اليوم ذاته، تحدثت ميلانيا ترامب مع الرئيس الروسي بشكل غير رسمي خلال مأدبة عشاء على شرف افتتاح قمة العشرين.

    وظهرت ميلانيا باللباس الأبيض على يسار الرئيس الروسي، وتناولت المحادثات، وفقا للكرملين، قضايا مختلفة مثل المرأة، وقال ممثل الكرملين إنه لاحظ بعض التعاطف في هذه الجلسة.

    ومن غير المعروف إذا كان ترامب قد قدر هذا التعاطف، لكنه خلال العشاء نفسه كان يتحادث مع زوجة الرئيس الأرجنتيني.

    الصداقة الأرجنتينية:

    جمعت الرئيس الروسي والرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر صداقة دافئة.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيسة الأرجنتين، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر
    © Sputnik. Evgeny Biyatov
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيسة الأرجنتين، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر

    وفي عام 2014، زار بوتين العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، واستقبل بالباندونيون، الآلة الموسيقية المصاحبة لرقصات التانغو، وأهدته كريشنر صندوقا من الفضة مصنوع يدويا.

    وفي زيارة الرئيسة الأرجنتينية إلى موسكو، وخلال المحادثات مع بوتين في الكرملين، صب الرئيس الروسي الماء بيديه في كأس كريستينا.

    وعشية الانتخابات الرئاسية التي فازت فيها كريشنر بالولاية للمرةا لثانية، عقد الزعيمان محادثات عبر الفيديو، وفي معرض حديث بوتين عن مسرح البولشوي في أمريكا اللاتينية، وفي مجاملة واضحة قال بوتين إنه شاهد الفيديو وهي ترقص في إحدى الأحداث السياسية وإنها كانت تبدو أنيقة جدا.

    صديق قديم:

    كما تجمع الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية آنجييلا ميركل تاريخ طويل من الصداقة، وخلال زيارة لميركل إلى سوتشي خافت ميركل من كلب الرئيس الروسي الذي أهداه له سيرغي شويغو، وقالت ميركل إنها تخاف الكلاب بعد أن أمسك بها كلب صيد للجيران ذات مرة أثناء ركوبها الدراجة في طفولتها.وعلق بوتين على ذلك بأنه لم يقصد أن يخيفها، وأنه أوضح لها الأمر وقدم اعتذارا.

    انجيلا ميركل وفلاديمير بوتين
    © Sputnik. Dmitriy Astachov
    انجيلا ميركل وفلاديمير بوتين

    وخلال قمة العشرين الأخيرة لاحظ الصحفيون أن بوتين أخبر ميركل شيئا أضحكها، وعلق المتحدث باسم الرئاسة على ذلك بأن آنجيلا ميركل مضيفة مضيافة.

    البرد والمعطف:

    وخلال اجتماعات قمة أبيك المقامة في الصين، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شالا إلى بينغ ليان زوجة الرئيس الصيني، إذ كان الجو باردا خلال عرض للألعاب النارية في ملعب "عش الطائر".    

    انظر أيضا:

    ماكرون: هكذا كان لقائي مع بوتين وهذا موقفي من الأسد
    بوتين: لا نعتزم محاربة أحد
    بوتين: الأزمة في أوكرانيا ستستمر حتى نفاذ صبر الأوكرانيين
    السؤال الذي تمنى ترامب طرحه على بوتين
    بالفيديو...حقيقة "الراكب الغامض" في سيارة بوتين
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار العالم, بوتين, العالم, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    قوات جيش التحرير الشعبي الصيني خلال اليوم المفتوح في قاعدة هونغ كونغ البحرية، الصين، 8 يوليو/ تموز 2017
    الأسبوع في صور
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك