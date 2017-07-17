الصين تحظر الحديث عن إحدى شخصيات ديزني

وقالت مجلة تايم الأمريكية، اليوم الاثنين 17 يوليو/حزيران، إن السلطات لم تمنع نشر صورة الدب المسمى بـ"ويني ذي بوه" على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في الصين "ويبو"، لكنها في الوقت ذاته منعت كتابة أي تعليق عليها، وعند محاولة التعليق تظهر للمستخدم عبارة "محتوى غير قانوني".

Were Winnie the Pooh and Tigger plotting another Tienanmen Square protest? China censors spoof of Xi Jinping, Obama http://t.co/NXUN1ZULch — Faisel Rahman (@faiselr) June 28, 2013

​

وحذف المسؤولون عن خدمة "وي تشات" الواسعة الاستخدام في الصين صورة الدب، إلا أن المستخدمين تحايلوا على هذا الإجراء باستخدام الصورة من الأرشيف الذي يحتوي على صورة الدب المصمم في بريطانيا في العشرينيات من القرن العشرين.

وتفاعل مستخدمو موقع تويتر مع قرار حظر التعليق على هذه الشخصية المحبوبة، وتساءلوا عن أي ذنب اقترفه الدب المسكين ليتم حظره، خاصة أن قرار الحظر يأتي مع اقتراب عقد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم الذي يتوقع أن يجدد رئاسة شي جين بينغ، تنشط أجهزة الرقابة لقمع أي مساس بصورة الرئيس.

LOL mara this Winne The Pooh debate it very refreshing shem… today was a bit heavy pic.twitter.com/hdCmO0W8gY — A P P L E _ P I E (@Ms_Phumzi) June 6, 2017

​