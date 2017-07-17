مدينة عربية في قائمة أفضل مدن العالم

© Sputnik. Maksim Blinov بالصور...تعرف على أفضل وأسوأ مدن العالم

وحافظت مدينة نيويورك الأمريكية على المرتبة الأولى كأفضل مدينة في العالم، على صعيد العمل والترفيه والمعيشة، فيما حلّت العاصمة الإماراتية أبوظبي في المرتبة الثانية، لتتفوق على العاصمتين البريطانية لندن والفرنسية باريس على التوالي، وذلك وفقاً لـCNN.

وخلال الدراسة، تواصلت "إبسوس" مع 18 ألف شخص من 26 دولة و60 مدينة، ووجهت إليهم سؤالاً عن المدينة التي يعتبرونها الأفضل للعيش، والعمل، والزيارة، واستخدمت النتائج في مؤشر "إبسوس" للمدن للعام 2017.

واختار 23 في المائة من المشاركين نيويورك كأفضل وجهة للعمل، بينما وقع اختيار 21 في المائة من المشاركين على مدينة أبوظبي في الفئة ذاتها.

وحلت في قائمة أفضل عشر مدن في المؤشر أيضاً مدينة زيورخ السويسرية، وسيدني الأسترالية، والعاصمة الإيطالية روما، ومدينة لوس أنجيلوس الأمريكية، والعاصمة الهولندية أمستردام، فيما حلّت العاصمتين الكينية نيروبي والإيرانية طهران في أسفل مؤشر "إبسوس".