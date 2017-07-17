لعبتان في وقت واحد...المتحدث باسم بوتين يلعب كرة السلة على سكوتر (فيديو)

نشر الفيديو زوجة بيسكوف، بطلة التزحلق الأولمبي السابق تاتيانا نافكا، عبر حسابها في "إنستغرام" وعلقت عليه: "بطلب شعبي".

По многочисленным заявкам…. 💚💚💚🏀🏀🏀 #вспортивнойсемьездоровыйдух #peskovfamily A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Jul 16, 2017 at 4:34am PDT

وأعجب معظم مستخدمي الإنترنت من قدرة بيسكوف على إنجاز كلا الأمرين دفعة واحدة، البعض قارنه بلاعب كرة السلة الشهير شاكيل أونيل.