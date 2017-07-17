فنانو لبنان يتضامنون مع الجيش (صور)

وحياتك يا جيش بلادي أنا روحي إلك— Najwa Karam (@najwakaram) July 16, 2017
ولو روحي راحت كرمالك أو قلبي هَلَك
ما منقبل غيرك ولا إلنا غيرك
رَيِّس ع روسنا وعقلوبنا ملك.#الجيش_خط_أحمر
أما الفنان راغب علامة، عبّر عبر تويتر، عن تضامنه مع الجيش من خلال تغريدةٍ جاء فيها "الجيش اللبناني فوق كل اعتبار".
#الجيش_اللبناني فوق كل أعتبار https://t.co/GXd7gKLDkK— Ragheb Alama (@raghebalama) July 16, 2017
النجمة مايا دياب، بدورها، كتبت "بالحرب حطّيناكن بقلبنا بس بالوقاحة رح تدوقو جزمة جندي بلادي".
بالحرب حطّيناكن بقلبنا بس بالوقاحة رح تدوقو جزمة جندي بلادي #الجيش_اللبناني #جيش_بلادي #انا_الجيش https://t.co/DHx2Hv28E6— Maya Diab (@mayadiab) July 16, 2017
في المقابل، كتبت النجمة نانسي عجرم، عبر تويتر، "أنا ما عندي أرض وبلد أنا عندي وطن لأن أرضي وبلدي حاميهن وطن".
أنا ما عندي أرض وبلد أنا عندي وطن لأن أرضي وبلدي حاميهن وطن🇱🇧 #الجيش_اللبناني #نانسي_عجرم— Nancy Ajram (@NancyAjram) July 17, 2017
أما الفنانة ماجدة الرومي، فقد نشرت فيديو لأغنية "الجيش كرامتنا" على حسابها على الفيسبوك، وكتبت، "وحياتك يا جيش بلادي أنا روحي إلك، ولو روحي راحت كرمالك أو قلبي هَلَك، ما منقبل غيرك ولا إلنا غيرك، رَيِّس ع روسنا وعقلوبنا ملك.
النجم عاصي الحلاني، من جانبه، أعاد نشر فيديو كليب أغنيته بعنوان "الشرف عنوانك"، عبر حسابه الرسمي، وعلّق عليه "يالي الشرف عنوانك".
يالي الشرف عنوانكhttps://t.co/JwAwEL73Am— Assi حبيب القلب (@assihallani) July 17, 2017
الممثلة ورد الخال هي الأخرى، كتبت "نحنا في ورانا جيش… بس كمان ورا الجيش في نحنا".
نحنا في ورانا جيش… بس كمان ورا الجيش في نحنا…!#الجيش_اللبناني_خط_احمر pic.twitter.com/NLo9zHzPBZ— Ward El Khal 🌹 (@wardelkhal) July 17, 2017
كما كتبت الممثلة ماغي بوغصن عبر تويتر أيضاً "الجيش اللبناني شرفنا. ونقطة على السطر".
الجيش اللبناني شرفنا. ونقطة عالسطر— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) July 16, 2017
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