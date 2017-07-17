فنانو لبنان يتضامنون مع الجيش (صور)

© AFP 2017/ STR قائد الجيش اللبناني يعد بتكثيف العمليات النوعية لاقتلاع الإرهاب من لبنان

وحياتك يا جيش بلادي أنا روحي إلك

ولو روحي راحت كرمالك أو قلبي هَلَك

ما منقبل غيرك ولا إلنا غيرك

رَيِّس ع روسنا وعقلوبنا ملك.#الجيش_خط_أحمر — Najwa Karam (@najwakaram) July 16, 2017

وغرّدت، شمس الأغنية اللبنانية، نجوى كرم، عبر تويتر "، "وحياتك يا جيش بلادي أنا روحي إلك، ولو روحي راحت كرمالك أو قلبي هَلَك، ما منقبل غيرك ولا إلنا غيرك، ريّس ع روسنا وعقلوبنا ملك.

أما الفنان راغب علامة، عبّر عبر تويتر، عن تضامنه مع الجيش من خلال تغريدةٍ جاء فيها "الجيش اللبناني فوق كل اعتبار".

النجمة مايا دياب، بدورها، كتبت "بالحرب حطّيناكن بقلبنا بس بالوقاحة رح تدوقو جزمة جندي بلادي".

في المقابل، كتبت النجمة نانسي عجرم، عبر تويتر، "أنا ما عندي أرض وبلد أنا عندي وطن لأن أرضي وبلدي حاميهن وطن".

أنا ما عندي أرض وبلد أنا عندي وطن لأن أرضي وبلدي حاميهن وطن🇱🇧 #الجيش_اللبناني #نانسي_عجرم — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 17, 2017

أما الفنانة ماجدة الرومي، فقد نشرت فيديو لأغنية "الجيش كرامتنا" على حسابها على الفيسبوك، وكتبت، "وحياتك يا جيش بلادي أنا روحي إلك، ولو روحي راحت كرمالك أو قلبي هَلَك، ما منقبل غيرك ولا إلنا غيرك، رَيِّس ع روسنا وعقلوبنا ملك.

النجم عاصي الحلاني، من جانبه، أعاد نشر فيديو كليب أغنيته بعنوان "الشرف عنوانك"، عبر حسابه الرسمي، وعلّق عليه "يالي الشرف عنوانك".

يالي الشرف عنوانكhttps://t.co/JwAwEL73Am — Assi حبيب القلب (@assihallani) July 17, 2017

الممثلة ورد الخال هي الأخرى، كتبت "نحنا في ورانا جيش… بس كمان ورا الجيش في نحنا".

نحنا في ورانا جيش… بس كمان ورا الجيش في نحنا…!#الجيش_اللبناني_خط_احمر pic.twitter.com/NLo9zHzPBZ — Ward El Khal 🌹 (@wardelkhal) July 17, 2017

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كما كتبت الممثلة ماغي بوغصن عبر تويتر أيضاً "الجيش اللبناني شرفنا. ونقطة على السطر".

الجيش اللبناني شرفنا. ونقطة عالسطر — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) July 16, 2017

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