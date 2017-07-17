شاهد...كيف احتفلت أسرة الشيخ محمد بن راشد بعيد ميلاده

وتلقي بن راشد عدد كبير من التهاني بعيد الميلاد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، وبالإضافة إلى ذلك، شاركت عائلته ببضع ذكريات مع الجمهور.
ونشرت ابنة الشيخ محمد، الشيخة منال، مقطع فيديو لأحفاده الذين رغبوا في تهنئته بعيد الميلاد.
كما شاركت الأميرة هيا بن الحسين، زوجة الشيخ محمد، بصورة عائلية وفيديو.
الفخر العزيز إهداء إلى والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه يا من بك ابكــار القـــوافي تغـــنَّن واللي بعد ما جن على الفكر حنَّن يا هامـــة الفخــر العـزيز وسنامه يا فــوق حســن ظنوننا يوم ظـنن يا بويــــه (مْحمد) ويا تاج راسي يا من لك اغصــــان القصايد تثنن إسمك إذا مر الشعـــر صار حالي وبمدحك كفـــوف المشاعـــر تحنن يا ســيّدي للمجــد حلـــم ومسافه واحلامـنا بامجـــادك انتـــه تهنن من قبل ما تنــال الأمـــاني مناها تلقاك واقع.. فــــوق ما هن تمنن يا فـــارس البيدا وعـــذب المعاني يا من بترويض المصاعـــب تفـنن دولة الامــارات استنارت بفكـــرك ودبي من روعـــة حــــلاها تجـنن يا عزنا.. يا ذخـــرنا.. يا سندنا يا فزعةـــ قلـــوبٍ لـ عـــدلك تعـنن الله يديمــك فـــوق راس الـمعـــزه مثل الغيوم اللي بالامطـــار دنن جموووح
وشارك أطفاله ذكريات الطفولة السعيدة.
ونشر الشيخ حمدان، ولي عهد دبي، صور متعددة لأبيه.
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