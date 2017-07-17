شاهد...كيف احتفلت أسرة الشيخ محمد بن راشد بعيد ميلاده

وتلقي بن راشد عدد كبير من التهاني بعيد الميلاد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، وبالإضافة إلى ذلك، شاركت عائلته ببضع ذكريات مع الجمهور.

#happybirthdaybabamohammed @hhshkmohd #محمد_بن_راشد_كل_عام_وانت_بخير A post shared by Manal M R Al Maktoum (@mmbinrashid) on Jul 14, 2017 at 1:07pm PDT

ونشرت ابنة الشيخ محمد، الشيخة منال، مقطع فيديو لأحفاده الذين رغبوا في تهنئته بعيد الميلاد.

كما شاركت الأميرة هيا بن الحسين، زوجة الشيخ محمد، بصورة عائلية وفيديو.

The world is lucky to have you✨Happiest birthday Dad. I love you more than words can say❤️ كل عام وانته بألف خير يا أغلى من كل غالي A post shared by @futaimmohammed on Jul 14, 2017 at 2:07pm PDT

الفخر العزيز إهداء إلى والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه يا من بك ابكــار القـــوافي تغـــنَّن واللي بعد ما جن على الفكر حنَّن يا هامـــة الفخــر العـزيز وسنامه يا فــوق حســن ظنوننا يوم ظـنن يا بويــــه (مْحمد) ويا تاج راسي يا من لك اغصــــان القصايد تثنن إسمك إذا مر الشعـــر صار حالي وبمدحك كفـــوف المشاعـــر تحنن يا ســيّدي للمجــد حلـــم ومسافه واحلامـنا بامجـــادك انتـــه تهنن من قبل ما تنــال الأمـــاني مناها تلقاك واقع.. فــــوق ما هن تمنن يا فـــارس البيدا وعـــذب المعاني يا من بترويض المصاعـــب تفـنن دولة الامــارات استنارت بفكـــرك ودبي من روعـــة حــــلاها تجـنن يا عزنا.. يا ذخـــرنا.. يا سندنا يا فزعةـــ قلـــوبٍ لـ عـــدلك تعـنن الله يديمــك فـــوق راس الـمعـــزه مثل الغيوم اللي بالامطـــار دنن جموووح A post shared by @latifa.mrm on Jul 14, 2017 at 3:42pm PDT

وشارك أطفاله ذكريات الطفولة السعيدة.

A post shared by Maitha Al Maktoum (@mmrm1) on Jul 14, 2017 at 7:25pm PDT

ونشر الشيخ حمدان، ولي عهد دبي، صور متعددة لأبيه.