لقطات غريبة لطقوس إثبات الرجولة في السنغال (فيديو)

© AFP 2017/ Raymond Roig أغرب طقوس تزاوج المخلوقات على كوكب الأرض

يقوم الشباب بهذه الطقوس لإثبات قوتهم وتحملهم، وتجري في "غابة مقدسة"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تجرى تلك الطقوس في حفل معروف باسم "بوكوت"، والغرض منه إعلاء مكانة الشاب في المجتمع والاعتراف به كرجل، كما تستمر هذه الطقوس لمدة شهر، في قرية سنغالية نائية بمنطقة "زيغينشور"، جنوبي البلاد.

ويُحظر على النساء التواصل مع الرجال أثناء وجودهم في الغابة، ومع ذلك، يُسمح للفتيات الصغيرات بمنحهم هدايا صغيرة وأطعمة.

يبدأ الحفل بارتداء الرجال الملابس الرسمية استعداداً للذهاب إلى الغابة المقدسة، ثم يحلقون رؤوسهم، ومن تلك اللحظة لا يُسمح لهم برؤية أو ملامسة أي امرأة لحين عودتهم من المهمة الشاقة، ومن ينجو من الرجال ينال البركة ويعتبر رجلاً حقيقياً يحظى بالاحترام والتقدير.