نص رسالة "واتساب" تسرق حسابك البنكي

تشير سجلاتنا إلى أن استخدامك لهذه النسخة من تطبيق واتساب قد تجاوزت مدة عام كامل، وبذلك تكون انتهت فترة الاستخدام التجريبي، نحيطكم علما بأنه لن يمكنكم الاستمتاع بالخدمة مجانا، ولمواصلة الاستخدام دون انقطاع، يمكنكم التفضل بالاشتراك في إحدى الفترات المتاحة لدينا.
ويرسل المحتالون رابط يطلب من المستخدم تسجيل الدخول برقم الهاتف وتحديث بيانات حسابه البنكي، وعلى الرغم من أن هذه الرسالة الخادعة ترسل إلى المستخدمين في بريطانيا إلا أنه من الممكن أن تنتشر إلى مختلف أنحاء العالم.
Here is why we think this clever WhatsApp email will catch people out: https://t.co/5O1kf7bY1N 🎣 #FraudFriday pic.twitter.com/s94Sxjtv0i— Action Fraud (@actionfrauduk) July 14, 2017
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