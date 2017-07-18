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    دراجة حملت صاروخ و"آلة حاسبة بشرية"...8 مفاجآت عن الهند

    © Sputnik. Alexey Kudenko
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    تعتبر الحضارة الهندية من أقدم وأعرق حضارات العالم، كما أنها تمثل نموذجًا فريدًا للتنوع الثقافي والديني والعرقي بما تملك من تعداد سكاني مهول ومساحة أرض شاسعة، ورغم أن ما يخطر في بالنا عند سماع اسم الهند مشهد ضريح تاج محل أو راكبي الأفيال إلا أن هناك العديد من الجوانب المستترة من حياة هذا البلد الفريد من نوعه، نعرض جانبًا منها فيما يلي.

    قارة مستقلة

    كانت الهند قارة مستقلة بذاتها منذ نحو 100 مليون عامًا عندما كانت الديناصورات تسكن الأرض، إلا أنه بعد عصر انقراض الديناصورات التحم ساحل "قارة الهند" مع الساحل الآسيوي، مكونا سلسلة جبال هيمالايا والتي تعتبر الأعلى في العالم، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

    أكبر شبكة بريد

    تمتلك الهند أكبر شبكة من مكاتب البريد حول العالم، إذ أن لديها 155015 مكتب في جميع أنحاء البلاد، يخدم المكتب الواحد منها في المتوسط 7175 مواطنًا، وتم افتتاح أول مكتب بريد عائم في البلاد في أغسطس/ آب 2011، حسبما ذكر موقع scoopwhoop.

    أكبر من محيط الأرض

    تمتلك الهند جسرًا يدعى "باندرا ورلي سي لينك" تمم تشييده بنظام التعليق بالكابلات، واستخدمت فيه كمية كبيرة من كابلات الصلب يبلغ طولها مجتمعة محيط كوكب الأرض، وتطلب بناؤه أكثر من 2 ونص مليون ساعة عمل ويزن أكثر من وزن 50 ألف فيلا إفريقيا.

    منتخبها حاصل على جميع كؤوس العالم

    حصل المنتخب الوطني الهندي في رياضة كابادي على جميع ألقاب بطولة العالم التي أقيمت منذ نشأة هذه الرياضة الجماعية حتى الآن، ولم يتلق هزيمة واحدة خلال هذه البطولات، وهذا الإنجاز على مستوى منتخبي الرجال والسيدات.

    اكتشاف مياه على القمر لأول مرة

    في عام 2009 نجحت المهمة الفضائية الهندية "شاندرايان 1" في اكتشاف مياه على سطح القمر، وذلك لأول مرة في تاريخ البعثات الفضائية.

    صاروخ محمول على دراجة هوائية

    أول صاروخ أنتجته الهند كان خفيفًا للغاية لدرجة أنه تقرر نقله إلى محطة إطلاقه، في ولاية كيرلا، محمولا على دراجة هوائية.

    منتجع علاجي للأفيال

    تستمتع الأفيال الهندية بمستوى عالي من الرفاهية، إذ أن هناك منتجعات علاجية كاملة مخصصة لمنح الفيلة حمامات وتدليك ومختلف أنواع الرعاية والرفاهية التي قد يحصل عليها البشر في المنتجعات العلاجية العالمية.

    تمتلك "آلة حاسبة" بشرية

    حصلت الطفلة الهندية شاكونتالا ديفي على لقب "آلة حاسبة بشرية" عندما نجحت في حساب حاصل عملية ضرب 7,686,369,774,870 × 2,465,099,745,779 وقد أعطت الإجابة الصحيحة عن تلك العملية الحسابية شديدة التعقيد خلال 28 ثانية فقط.

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    آلة حاسبة بشرية, منتخب, القمر, صاروخ, بريد, قارة, شاكونتالا ديفي, الهند
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