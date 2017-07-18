قرد يتسبب بقطع الكهرباء عن مدينة سياحية كاملة

صرحت شركة الكهرباء الحكومية في زامبيا، إن قرداً من فصيلة “البابون” تسبب في إغراق مدينة سياحية في ظلام دامس، بعد عبثه بمحول في محطة للماء والكهرباء.

و تبلغ قدرة محطة الكهرباء 108 ميجاوات في مدينة لفنجستون، وهي مركز للسائحين الذين يزورون شلالات فكتوريا القريبة منها، تقع بالقرب من متنزه وطني لكن يندر دخول الحيوانات المحطة.

ومن جهتها أفادت شركة زيسكو المالكة للمحطة إن القرد عطل أحد محولات الكهرباء عالية القدرة مما أدى إلى قطع التيار عن نحو 40 ألف عميل لمدة خمس ساعات.

وقال هنري كاباتا المتحدث باسم الشركة "أصيب البابون بصدمة كهربائية وسُلم إلى مسؤولي الحياة البرية لعلاجه". مضيفا أن من حسن حظ القرد أنه مازال حيا.

وهذه الحادثة ليست الأولى، ففي حادثة مشابهة العام الماضي تسبب قرد في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى كينيا كلها.