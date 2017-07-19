شاهد...أكبر مقبرة في العالم تقع في هذه الدولة العربية

تعتبر مقبر وادي السلام هي الأضخم في العالم على الإطلاق، وتقع في مدينة النجف في العراق، تغطّي مساحة تصل إلى 1485.5 فدّان.
وتحتوي على حوالي ستّة ملايين جثة، علمًا بأن مدينة النجف نفسها هي واحدة من أكبر المدن العراقية التي يبلغ عدد سكانها حوالي ستمائة ألف نسمة، ولا زالت تستقبل العديد من الجثث؛ فهي تعود لأكثر من 1400 سنة.
هل سمعت بمقبرة وادي السلام في #العراق ؟— محمد! (@Mohammed___101) July 18, 2017
تعد اكبر مقبرة في العالم وتضم أكثر من ستة ملايين ونصف المليون قبر غالبيتهم ماتوا بسبب الارهاب pic.twitter.com/xq9luRahHW
ويليها في المركز الثاني مقبرة كالفرتون في أمريكا، والتي تقع في مدينة لونج أيلاند بولاية نيويورك، وتستقبل سنويًّا نحو 10 آلاف جثة، أسست عام 1978 وتزيد مساحتها عن 4 كيلومترات مربعة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
#MemorialDay Service at Calverton Natl Cemetery 1:00 pm with #GoldStar families & @RepLeeZeldin #honorthefallen pic.twitter.com/Zzt76MvK8d— LIMilVetNews (@LIMilVetNews) May 23, 2016
كما تعتبر مقبرة أبراهام لينكون الوطنية الموجودة في أمريكا، ثالث أكبر المقابر في العالم، وتبلغ مساحتها نحو 4 كيلومترات، أسست عام 1862 وتقع على بعد نحو 50 ميلًا جنوب مدينة شيكاغو.
Monument dedicated to LGBT veterans defaced at Abraham Lincoln cemetery, officials say https://t.co/o4pBTNJ7ZH pic.twitter.com/4vXGsGtPle— Daily Southtown (@DailySouthtown) June 24, 2017
وتأتي في المركز الرابع مقبرة أولسدوف في ألمانيا، وهي أضخم رابع مقبرة في العالم، وبها أكثر من مليون ونصف مليون قبر، أسست سنة 1877، وتمتد على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة.
This is the Rathenau family tomb, also with Emil's son Walther (German foreign minister 1922, murdered by anti-Semite terrorists). pic.twitter.com/lrbBQo41jV— Lukas Knöfler (@lukascph) April 1, 2017
أما مقبرة كاراساهمت التي تقع في تركيا، فإنها تأتي في المركز الخامس، وتقع على الجزء الآسيوي من مدينة إسطنبول، فيها أقسام مختلفة؛ كل واحد منها خاص بموتى مجموعة دينية معينة، عمرها يزيد عن 6 قرون وتضم أكثر من مليون قبر، ومساحتها فتزيد على 3 كيلومترات مربعة.
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