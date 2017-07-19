شاهد...أكبر مقبرة في العالم تقع في هذه الدولة العربية

تحتضن دولة عربية أكبر مقبرة في العالم، حيث يرقد في هذه المقبرة 3 أضعاف سكان البحرين، ويقدر عدد القبور فيها بأكثر من 5 ملايين، وتتجاوز مساحتها 10 كيلومترات مربعة.

يوجد في العالم مقابر عملاقة تضم ملايين القبور، وتستقبل يوميًّا عددًا هائلًا من الموتى، وأكبر هذه المقابر يقع في دولة العراق، وهي مقبرة وادي السلام.

تعتبر مقبر وادي السلام هي الأضخم في العالم على الإطلاق، وتقع في مدينة النجف في العراق، تغطّي مساحة تصل إلى 1485.5 فدّان.

وتحتوي على حوالي ستّة ملايين جثة، علمًا بأن مدينة النجف نفسها هي واحدة من أكبر المدن العراقية التي يبلغ عدد سكانها حوالي ستمائة ألف نسمة، ولا زالت تستقبل العديد من الجثث؛ فهي تعود لأكثر من 1400 سنة.

هل سمعت بمقبرة وادي السلام في #العراق ؟

تعد اكبر مقبرة في العالم وتضم أكثر من ستة ملايين ونصف المليون قبر غالبيتهم ماتوا بسبب الارهاب pic.twitter.com/xq9luRahHW — محمد! (@Mohammed___101) July 18, 2017

​ويليها في المركز الثاني مقبرة كالفرتون في أمريكا، والتي تقع في مدينة لونج أيلاند بولاية نيويورك، وتستقبل سنويًّا نحو 10 آلاف جثة، أسست عام 1978 وتزيد مساحتها عن 4 كيلومترات مربعة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

​كما تعتبر مقبرة أبراهام لينكون الوطنية الموجودة في أمريكا، ثالث أكبر المقابر في العالم، وتبلغ مساحتها نحو 4 كيلومترات، أسست عام 1862 وتقع على بعد نحو 50 ميلًا جنوب مدينة شيكاغو.

Monument dedicated to LGBT veterans defaced at Abraham Lincoln cemetery, officials say https://t.co/o4pBTNJ7ZH pic.twitter.com/4vXGsGtPle — Daily Southtown (@DailySouthtown) June 24, 2017

​وتأتي في المركز الرابع مقبرة أولسدوف في ألمانيا، وهي أضخم رابع مقبرة في العالم، وبها أكثر من مليون ونصف مليون قبر، أسست سنة 1877، وتمتد على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة.

This is the Rathenau family tomb, also with Emil's son Walther (German foreign minister 1922, murdered by anti-Semite terrorists). pic.twitter.com/lrbBQo41jV — Lukas Knöfler (@lukascph) April 1, 2017

​أما مقبرة كاراساهمت التي تقع في تركيا، فإنها تأتي في المركز الخامس، وتقع على الجزء الآسيوي من مدينة إسطنبول، فيها أقسام مختلفة؛ كل واحد منها خاص بموتى مجموعة دينية معينة، عمرها يزيد عن 6 قرون وتضم أكثر من مليون قبر، ومساحتها فتزيد على 3 كيلومترات مربعة.