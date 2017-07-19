بعد فقدانهما منذ 75 عاما...العثور على جثتي زوجين في الجليد

تعود الجثتان إلى مزارعين فقدا قبل 75 عاما، وهما مارسيلين وفرانسيس دومولين، بحسب ما نشرته صحيفة "لو ماتين" السويسرية.
وقال مدير التزلج في محطة "غلاسي 3000" برنار تشانين، إن الجثتين عثر عليهما محفوظتان بشكل جيد جدًا، وكانتا ممددتين الواحدة إلى جانب الأخرى، وعلى مقربة منهما حقيبتان وزجاجة وكتاب وساعة.
وأشار إلى أن موظفا في محطة التزلج عثر عليهما الخميس الماضي، وقال "إنهما رجل وامرأة يرتديان ثيابا تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، وقد أدى الجليد دوره في حفظ الجثتين تماما".
Bodies found in melting glacier likely Swiss couple missing for 75 years— WTVM News Leader 9 (@WTVM) July 18, 2017
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ومن جانبها أكدت الشرطة أن الأمر يحتاج إلى إجراء اختبار على الحمض النووي للتأكيد أن الجثتين للزوجين الذين فقدا منذ 75 عامًا، إلا أن أودري دومولين الابنة الصغري للزوجين، التي يبلغ عمرها الآن 79 عامًا، قالت: "أستطيع القول إن هذا الخبر منحني إحساسا عميقا بالهدوء، بعد 75 عاما من الانتظار".
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