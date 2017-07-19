بعد فقدانهما منذ 75 عاما...العثور على جثتي زوجين في الجليد

عثر موظف في محطة تزلج سويسرية على بقايا مجمدة ومحنطة لجثتي زوجين سويسريين، وذلك بعد فقدانهما منذ 75 عامًا في جبال ديابلريتس.

© AFP 2017/ Habibou Kouyate العثور على جثث ثمانية جنود في شمال مالي

تم العثور على جثتي الزوجين في نهر جليدي بالقرب من منتجع "غلاسي 3000"، عند الحدود الفاصلة بين كانتوني برن وفالي، وغير بعيد عن منتجع غشتاد الشهيرعلى ارتفاع 2615 مترا، وقد حفظهما الجليد من التحلل.

تعود الجثتان إلى مزارعين فقدا قبل 75 عاما، وهما مارسيلين وفرانسيس دومولين، بحسب ما نشرته صحيفة "لو ماتين" السويسرية.

وقال مدير التزلج في محطة "غلاسي 3000" برنار تشانين، إن الجثتين عثر عليهما محفوظتان بشكل جيد جدًا، وكانتا ممددتين الواحدة إلى جانب الأخرى، وعلى مقربة منهما حقيبتان وزجاجة وكتاب وساعة.

وأشار إلى أن موظفا في محطة التزلج عثر عليهما الخميس الماضي، وقال "إنهما رجل وامرأة يرتديان ثيابا تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، وقد أدى الجليد دوره في حفظ الجثتين تماما".

Bodies found in melting glacier likely Swiss couple missing for 75 years



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​ومن جانبها أكدت الشرطة أن الأمر يحتاج إلى إجراء اختبار على الحمض النووي للتأكيد أن الجثتين للزوجين الذين فقدا منذ 75 عامًا، إلا أن أودري دومولين الابنة الصغري للزوجين، التي يبلغ عمرها الآن 79 عامًا، قالت: "أستطيع القول إن هذا الخبر منحني إحساسا عميقا بالهدوء، بعد 75 عاما من الانتظار".