"بي بي سي" تكشف رواتب نجوم الإعلام البريطاني

تنشر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" رواتب كبار الصحفيين ونجوم الإعلام العاملين لديها للمرة الأولى، اليوم الأربعاء 19 يوليو/تموز، وذلك بهدف الكشف عن الهوة بين رواتب الرجال والنساء في خطوة أمرت بها الحكومة.

وقالت "رويترز" إن "بي.بي.سي" تتعرض لضغوط منذ سنوات للكشف عن أصحاب الأعلى دخل بين صحفييها، وكان التزامها بنشر أسمائهم ضمن أحدث تسوية قانونية لها مع الحكومة وتستمر عشر سنوات.

وتقول "بي.بي.سي" إن 96 شخصا يتقاضون حاليا رواتب تفوق 150 ألف جنيه استرليني (195555 دولارا) سنويا، وتقول إن الأمر يساعدها في المنافسة على المواهب الصحفية الكبيرة مع منافسيها مثل قنوات "آي.تي.في" سكاي وشركات مثل غوغل وأبل.

وقال توني هول المدير العام لبي.بي.سي:

إننا هيئة بث عالمية ونريد توظيف النجوم، نريد توظيف أفضل المذيعين والمراسلين، إننا في سوق وهي سوق تنافسية.

وتعتبر "بي.بي.سي" هي اللاعب الأكبر في الإعلام التلفزيوني والإذاعي والإلكتروني في بريطانيا إذ تقدم خدمات بتمويل من دخل يصل إلى 3.7 مليار جنيه استرليني (4.8 مليار دولار).

وستنشر "بي.بي.سي" أسماء الأعلى دخلا من بين العاملين لديها الساعة 1000 بتوقيت غرينتش، وقالت إن ثلث الأسماء المدرجة على القائمة من النساء، ووعد هول بتحقيق المساواة في ظهور الرجال والنساء في برامج البث المباشر وفي الرواتب بحلول عام 2020.