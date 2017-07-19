السعودية تمتلك أراضي في أمريكا وتستورد الرمال...8 مفاجآت عن المملكة

تمتاز المملكة العربية السعودية بطبيعة جغرافية وثقافية خاصة، جعلت منها محط إعجاب الكثير من الباحثين والمستشرقين، وفضلاً عن مسائل الأزمات الدبلوماسية والصراع بين الأسرة الحاكمة، نعرض فيما يلي بعض ملامح الجانب الذي لا يعرفه الكثيرون عن المملكة.

© AFP 2017/ STR السعودية تحذر مواطنيها المسافرين إلى فنزويلا

التكلفة المتوقعة لبناء برج المملكة 1.23 مليار دولار أمريكي، وهي التكلفة التي تبلغ 19.2 ضعف الأرباح التي حصلت عليها الفنانة الأمريكية تايلور سويفت طيلة العام الماضي.

2-امتلاكها للنفط

على الرغم من أن السعودية هي أكبر دولة منتجة للنفط إلا أن فنزويلا تمتلك احتياطات نفطية تفوق ما تمتلكة السعودية، لكنها تنتج من سنويًا أقل من ربع إنتاج السعودية.

3-تمتلك أراضي في أمريكا

اشترت المملكة العربية السعودية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في ولاية أريزونا الأمريكية لزراعتها بأعلاف الماشية، وإرسال الإنتاج إلى المزارع في المملكة.

4-تستورد الرمال والإبل من أستراليا

على الرغم من المملكة مليئة بالصحاري الشاسعة التي لا تحتوي سوى على الرمال، إلا أنها تضطر لاستيراد الرمال من أستراليا وذلك لأن جميع رمال السعودية على كثرتها لا تصلح لاستخدامها في أعمال البناء، الأغرب من ذلك أنه على الرغم من أن الممكلة مشهورة بكثرة أعداد الإبل أو الجمال، فإنها تستوردها أيضًا من أستراليا، ذلك لأن ما تمتلكه السعودية من جمال يستخدم في الأساس للركوب أو للسباقات وليست الأفضل من حيث تناول لحومها.

5-القوة العاملة في السعودية

60% من القوى العاملة في السعودية من العمالة الأجنبية، وذلك لكثرة أعمال المشاريع المعمارية في المملكة التي تحتاج أعداد كبيرة ما بين مهندسين وفنيين وعمال، في حين تتركز معظم القوى العاملة من السعوديين في الوظائف العامة.

6-ندرة المياة

تعتبر السعودية أكبر دولة في العالم لا تمتلك نهرا واحدًا، وتتغلب على هذه المشكلة بتحلية مياه البحر التي تشكل 50% من الاحتياجات و40% من الآبار، و10% من المياه السطحية في المناطق الجبلية.

7-مساحة الصحراء

تشكل مساحة الصحراء في السعودية 95% من إجمالي مساحة المملكة، لتكون بذلك صاحبة أكبر مساحة صحراوية في العالم.

8-الميزانية العسكرية

تمتلك السعودية أكبر ميزانية عسكرية في المنطقة، وتأتي في المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والصين.