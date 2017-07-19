ممثل ناسا في الكونغرس يكشف حقيقة وجود حياة على المريخ

شهدت جلسة الكونغرس الأمريكي، أمس الثلاثاء 18 يوليو/تموز، جلسة استماع لممثل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، استفسرت فيها لجنة العلوم بالكونغرس عن المهمات الفضائية التي تجريها ناسا، وانتهز أحد أعضاء الكونغرس الفرصة لاستيضاح بعض الأمور عن حقيقة وجود حياة على كوكب المريخ.

وسأل دانا روهراباتشر، العضو التابع للحزب الجمهوري، عما إذا كان سطح المريخ قد شهد حياة منذ آلآف السنين، وجاء الرد من ممثل ناسا بأن المريخ عمره ليس آلآف السنين بل مليارات السنين، وأنه لا يوجد دليل منطقي على وجود حياة على سطح الكوكب الأحمر، وقال صراحة:

يمكنني القول بأن افتراض وجود حياة على المريخ مستبعد تمامًا.

يذكر أن موقع ميرور البريطاني قد نقل تباين آراء خبراء الأطباق الطائرة، حول صورة لمنشأة، رصدتها "خرائط غوغل" على كوكب المريخ، حيث أكد فريق أنها دليل على وجود حياة بالكوكب الأحمر، فيما اعتبرها آخرون أنها مزحة.

وقال خبراء أوفو مرفق موجود في صور الكوكب الأحمر وناسا ببساطة نسيت أن تحريره، قبل مشاركة الصور مع غوغل، واقترح خبير أن المنشأة التي يقال أنها من صنع الإنسان على سطح المريخ، ورصدتها خرائط جوجل، ما هي إلا مزحة من قبل غوغل.