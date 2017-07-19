"واتساب" يطلق ميزة جديدة ومفيدة

أصبح تطبيق "واتساب" وسيلة الاتصال المفضلة لدى الملايين، ويستخدم التطبيق أكثر من مليار مشترك شهريا، وقد أصبح تابعا لشركة "فيسبوك" التي استحوذت عليه بحوالي 19 مليار دولار.

أطلق تطبيق "واتساب" تحديثا يحمل ميزة مفيدة جدا لهواتف الأندرويد و"iOS" يسمح للمستخدمين بإرسال أي نوع من الملفات لبعضهم البعض، بعد أن كان يسمح فقط بإرسال ملفات الصور والصوت.

© REUTERS/ NACHO DOCE نص رسالة "واتساب" تسرق حسابك البنكي

ونشر موقع "ذي نيكست ويب" إن التحديث الجديد يتيح إرسال أي نوع من الملفات، مثل وورد وإكسل و بي دي إف وحتى الملفات المضغوطة وتطبيقات apk بالإضافة إلى الصور والفيديوهات.

وبعد التوصل بأي من الملفات المذكورة سلفا، ينشئ "واتساب" مجلدا في جهازك يضم كل الملفات المرسلة والمستقبلة من أجل تصفحها وإدارتها فيما بعد بسهولة، بحسب سكاي نيوز.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحدود القصوى لحجم الملف الذي يمكن مبادلته هي 100 ميغابايت على أندرويد، و128 ميغابايت على آيفون.