كائن عملاق في سوريا (صور)

اكتشفت مؤسسة الجيولوجيا السورية، هيكل عظمي، طوله خمسة أمتار وثمانين سنتيمتراً، بمنطقة الفوسفات في صحراء تدمر بمحافظة حمص.

ونشرت المؤسسة السورية، الصور الأولى للهيكل، وقالت إنه لا يملك أرجل بل زعانف، مما يؤكد أنه كائن بحري.

وأوضح مدير المسح الجيولوجي الدكتور محمد خالد يزبك، أن الهيكل، الذي يقدر عمره بين 60 و 85 مليون سنة، تم تصنيفه على أنه من فئة "البليزوصور" وليس الديناصور.