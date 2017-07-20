ماذا طلبت شاعرة يمنية من الملك سلمان (فيديو)

وجهت شاعرة يمنية إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مناشدة مؤثرة، واصفة إياه فيها بأنه سلمان العرب وسلمان العزم والحزم والعز والقيادة.

© AFP 2017/ Tomohiro Ohsumi بالفيديو... رد الملك سلمان على مواطن أراد أن يسلم عليه

وطلبت الشاعرة اليمنية من الملك سلمان إعفاء اليمنيين من رسوم فرضت مؤخراً على الأجانب المقيمين في السعودية، وأشادت، من خلال أبيات قصيدتها، بالقيادة السعودية ودعمها المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها للشعب اليمني.

وأوضحت الشاعرة أنها مقيمة في المملكة من أكثر من 40 عاما منذ عهد الملك سعود، وأنها لا تستطيع العودة إلى اليمن، مطالبة بإعفاء اليمنيين من الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات، والتي بدأ تطبيقها على جميع المقيمين بالمملكة دون استثناء.

يذكر أن إدارة الجوازات في السعودية كانت أعلنت عن قرار يقضي بفرض ضريبة شهرية على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، دخل حيز التنفيذ منذ الأول من يوليو/تموز الجاري.