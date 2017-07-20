لحظة اعتقال الأمير سعود بن عبدالعزيز (فيديو)

وكانت شرطة مدينة الرياض قد ألقت، في وقت سابق اليوم، القبض على الأمير سعود، بعد ساعات قليلة من صدور أمر ملكي بتوقيفه برفقة آخرين تورطوا في حادثة اعتداء وضرب موثقة شملت أشخاصاً بينهم نساء.
#امير_يعتدي_علي_مواطنين— Albalad News (@AlbaladNewsy) July 20, 2017
تعرف على عقوبة الأمير السعودي الذي اعتدى على وافد يمني + شركاءة
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رتويت + تفضيل شكراً سلمان pic.twitter.com/3x4ipIZQh2
وكانت صور متداولة ومقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأمير سعود، من مواليد عام 1990، وهو يعتدي على عدد من الأشخاص، ويشتم المواطنين بألفاظ نابية.
شوفوا وجه المجرم الخسيس#امير_يعتدي_علي_مواطنين pic.twitter.com/fTQ8IT3pSq— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 19, 2017
هذا الفيديو توضيح لكم يا شباب انا مظلوم والله العظيم pic.twitter.com/IFsSHIozxL
— JaMal SENaN (@senan_jamal) July 19, 2017
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