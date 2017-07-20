لحظة اعتقال الأمير سعود بن عبدالعزيز (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 20 يوليو/تموز، مقطع فيديو يوثق عملية اعتقال الأمير السعودي الشاب، سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود.

© AFP 2017/ Tomohiro Ohsumi الملك سلمان يأمر بالقبض على أمير سعودي بسبب "الفيديو المشين"

وظهر الأمير الشاب في الفيديو، برفقة عنصرين من الشرطة اقتاداه بعد إنزاله من سيارة الشرطة إلى مبنى مجاور وهو مقيد اليدين.

وكانت شرطة مدينة الرياض قد ألقت، في وقت سابق اليوم، القبض على الأمير سعود، بعد ساعات قليلة من صدور أمر ملكي بتوقيفه برفقة آخرين تورطوا في حادثة اعتداء وضرب موثقة شملت أشخاصاً بينهم نساء.

#امير_يعتدي_علي_مواطنين

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رتويت + تفضيل شكراً سلمان pic.twitter.com/3x4ipIZQh2 — Albalad News (@AlbaladNewsy) July 20, 2017

وكانت صور متداولة ومقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأمير سعود، من مواليد عام 1990، وهو يعتدي على عدد من الأشخاص، ويشتم المواطنين بألفاظ نابية.

​هذا الفيديو توضيح لكم يا شباب انا مظلوم والله العظيم pic.twitter.com/IFsSHIozxL

— JaMal SENaN (@senan_jamal) July 19, 2017

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