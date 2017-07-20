غادة عبد الرازق توضح حقيقة اعتزالها الفن

نفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، إعلان اعتزالها الفن، متعهدة في الوقت نفسه لجمهورها بتقديم عمل فني جديد.

وقالت الفنانة المصرية، في رسالة وجهتها إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" قائلة "لم أعتزل التمثيل، لكن سأهجر مواقع السوشيال ميديا".

وأضافت في تعليق آخر بقولها "أشوفكم إن شاء الله السنة الجايّة، لأني ماعتزلتش التمثيل، لكن اعتزلت السوشيال ميديا".

اشوفكم ان شاء #الله#السنة الى جاية لانى ماعتزلتش#التمثيل ولاكن #اعتزلت#السوشيال_ميديا #شكرا#غادة_عبد_الرازق A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Jul 18, 2017 at 7:36pm PDT

وسبق أن اعتذرت الفنانة المصرية لجمهورها من خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، عن الفيديو الفاضح، موضحة أنها "لم تكن مدركة ما حدث نتيجة وقوعها تحت تأثير عقار مهدئ، فضلًاً عن نظرها الضعيف".