مطاردة بين ضابط سعودي ومخالف تثير جدلا واسعا (فيديو)

أثارت مطاردة بين دورية للشرطة السعودية وشابين يستقلان دراجة نارية، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد أن اعتبر ناشطون سعوديون طريقة الشرطة في ملاحقة المخالف خطرة وكادت تودي بحياته.

© AFP 2017/ STR لحظة اعتقال الأمير سعود بن عبدالعزيز (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو للمطاردة، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل لافت، اليوم الخميس 20 يوليو/تموز، شابين على دراجة نارية رباعية يسيران على طريق سريع وتلاحقهما دورية للشرطة وتنجح بإيقافهما بالفعل لتنضم إلى المشهد سيارة أخرى حاولت دهس الشابين، الذين استطاعا الإفلات في اللحظات الأخيرة.

وقال مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، إن المطاردة وقعت على أحد طرق محافظة الوجه، التابعة لمنطقة تبوك، وأن مدير الشرطة في المحافظة هو من صدم الدراجة النارية ومن عليها خلال المطاردة.