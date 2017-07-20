استخراج رفات الفنان سلفادور دالي لإجراء اختبار إثبات النسب

سيتم اليوم الخميس، استخراج رفات الرسام السيريالي، سلفادور دالي، لاجراء اختبار نسب، وذلك بعد أن أمر قاض أسباني بذلك في حزيران/يونيو الماضي.

يشار إلى أن دالي ، الذي يشتهر بأعماله الفنية غريبة الاطوار، مثل الساعات المنصهرة التي ظهرت في لوحة "إصرار الذاكرة" عام 1931.

وكان من الممكن التعرف عليه على الفور بسبب شاربه الطويل الملتف ، كان قد توفي متأثرا بأزمة قلبية في عام 1989، عن عمر ناهز 84 عاما، وكان يعتقد أنه ليس له أبناء.

لكن امرأة إسبانية 61/ عاما/ من مدينة جيرونا، لم تذكر المحكمة اسمها، أقنعت القاضي بوجوب استخراج جثة دالي لمعرفة ما إذا كانت هي ابنة الفنان الراحل.

ومن المعروف تماما أن الإمرأة التي تعمل كقارئة طالع ، تدعي منذ عام 2007 أنها ابنة دالي.

وهي تسعى الان للحصول على اعتراف قانوني بأنها ابنته، وهو الأمر الذي يمكنها أيضا من الحصول على جزء من ممتلكاته وعائد حقوق فنه.

وتقول إن والدتها كانت تعمل بمنزل دالي في منتصف خمسينيات القرن الماضي، وكانت تربطهما علاقة غرامية سرية.

ومن الممكن أن يكون ذلك قد حدث أثناء زواج دالي من مصدر إلهامه، جالا دالي.

ودُفن دالي في مدينة فيجيريس، التي تقع في إقليم كاتالونيا بشمال شرق أسبانيا.