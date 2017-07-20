عملتها تحمل رسومات ديزني ولايوجد بها جريمة...5 حقائق عن دولة "نييوي"

دولة نييوي هي جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ على بعد 2,400 كيلومترًا شمال شرق نيوزيلندا، وشرق تونغا، جنوب ساموا وغرب جزر كوك، تبلغ مساحتها 260 كيلومترا مربعا، وتعداد سكانها حوالي 1,612 نسمة بحسب إحصائية أجريت في نوفمبر 2016، واشتهرت الجزيرة باسم "الصخرة"، وفيما يلي نعرض بعض الحقائق الغريبة عن هذه الدولة الجزيرة.

© AFP 2017/ Diptendu Dutta طيار أسقط 5 مقاتلات في دقيقة...8 معلومات صادمة عن باكستان

العملة الرسمية للجزيرة هي الدولار النيوزيلاندي، إلا أنها أنتجت عملات معدنية تحتوي على رسومات لشخصيات ديزني، وسلسلة حرب النجوم، في محاولة لإنعاش الاقتصاد ولفت الانتباه لها، وهذه العملات المعدنية يتم تداولها فقط في الجزيرة أما خارجها فيحرص على اقتنائها مقتني الأشياء الغريبة.

لا توجد جريمة

بفضل تعداد سكانها الصغير الذي يبلغ 1612 نسمة، لا توجد جرائم على أرض الجزيرة، كما أن شوارعها لا تحتاج إلى إشارات المرور، لأنه لا توجد صفوف سيارات ولا اختناقات مرورية، وفوق كل ذلك فمواطنيها يتمتعون بأعلى دخل للفرد بين جميع جزر المحيط الهادي.

السباحة مع الحيتان

تمتلك جزيرة نييوي طبيعة ساحرة، إذ يوجد بسواحلها كهوف للشعب المرجانية لليس لها مثيل في العالم، ويذكر أنها المكان الوحيد في العالم الذي يمكن فيه السباحة مع الحيتان في مياهها الصافية.

رياضة الدارتس

تعتبر رياضة الدارتس أو السهام المريشة هي الرياضة الوطنية الأكثر انتشارًا بين سكان الجزيرة، وهي اللعبة التي يصوب فيها اللاعب سهمًا صغيرًا نحو قرص قطره 31 سم، مثبت على مسافة نحو 3.73 مترًا.

خدمة "واي فاي" في كل مكان

تأتي جزيرة في صدارة دول العالم من حيث استخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي"، إذ أن الخدمة متاحة مجانًا في كل مكان على أرضها، ساعد في ذلك كونها محدودة المساحة.