ليلة مرعبة لأردنيون في طائرة فوق البحر الأسود (فيديو)

وقال أحد الركاب: "اضطررنا للتوجه بالسؤال للمضيفات حول ما يحدث، إلا أنه وللأسف لم نحصل على إجابة وسط ازدياد حالة الخوف دون معرفة ما يحدث"، بسحب "إرم نيوز".
وأكد: "بعد مرور أكثر من نصف ساعة ولا زلنا في حالة من الخوف والرعب، تفضل علينا كابتن الطائرة ليعلمنا بأن هناك ظروفا جوية سيئة حالت دون تمكن الطائرة من الهبوط في مطار باتومي، وسوف نضطر للتوجه نحو مطار اسطنبول في تركيا لغايات الهبوط والتزود بالوقود".
وقام كابتن الطائرة بتحويل مسارها نحو مطار إسطنبول واستغرقت الرحلة ساعتين والخوف يلازم الركاب، نظرًا لحدوث مالم يكن في حسبانهم.
وبعد مرور ساعتين على الهبوط، واحتجاز الركاب داخل الطائرة، أقلعت الطائرة برحلة العودة إلى العاصمة الأردنية عمان.
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