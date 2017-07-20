ليلة مرعبة لأردنيون في طائرة فوق البحر الأسود (فيديو)

تسبب سوء الأحوال الجوية في جورجيا، وهبوب عاصفة فوق البحر الأسود، في تحويل مسار طائرة أردنية، وعاش أردنيون ليلة مرعبة خلال الرحلة السياحية لمدينة باتومي الجورجية، لعدم قدرة طاقم الطائرة على التعامل مع الظروف الجوية.

تم تحويل مسار طائرة "الأجنحة الملكية" التابعة للأردن، والمتجهة لجورجيا، إلى الهبوط في مطار إسطنبول بشكل اضطراري، الأمر الذي أربك الركاب الذين ظلوا في حالة ترقب وخوف، خاصة مع عدم إعلامهم أو تنبيههم بما يحدث، ليتبين فيما بعد بأنها كانت تحوم حول نفسها.

وقال أحد الركاب: "اضطررنا للتوجه بالسؤال للمضيفات حول ما يحدث، إلا أنه وللأسف لم نحصل على إجابة وسط ازدياد حالة الخوف دون معرفة ما يحدث"، بسحب "إرم نيوز".

وأكد: "بعد مرور أكثر من نصف ساعة ولا زلنا في حالة من الخوف والرعب، تفضل علينا كابتن الطائرة ليعلمنا بأن هناك ظروفا جوية سيئة حالت دون تمكن الطائرة من الهبوط في مطار باتومي، وسوف نضطر للتوجه نحو مطار اسطنبول في تركيا لغايات الهبوط والتزود بالوقود".

وقام كابتن الطائرة بتحويل مسارها نحو مطار إسطنبول واستغرقت الرحلة ساعتين والخوف يلازم الركاب، نظرًا لحدوث مالم يكن في حسبانهم.

وبعد مرور ساعتين على الهبوط، واحتجاز الركاب داخل الطائرة، أقلعت الطائرة برحلة العودة إلى العاصمة الأردنية عمان.



