هكذا أصبح تطبيق "صراحة" خطرًا على المستخدمين

قال موقع مترو البريطاني إن تطبيق "صراحة"، الذي حقق انتشارًا واسعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصبح يشكل خطرًا على المستخدمين وأمنهم وحياتهم الشخصية.

© Fotolia/ Sushytska تطبيق جديد يساعد الراغبين بالإنجاب

وأوضح الموقع أن التطبيق حصل على شعبية جارفة في المنطقة العربية، إلا أن بعض المستخدمين أصبحوا يستخدموه بطريقة تشكل خطرًا على غيرهم، وتحديدًا في أعمال التخويف والإيذاء عبر الإنترنت بمختلف أشكاله بما في ذلك التحرش واالابتزاز.

ويسمح تطبيق صراحة للمستخدم استقبال رسائل من الأصدقاء على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي دون الكشف مطلقا عن هوية المرسل ودون إتاحة إمكانية الرد على تلك الرسائل.

وقال زين العابدين توفيق، المبرمج السعودي مصمم التطبيق، إنه أراد لتطبيق صراحة في البداية أن يكون أداة يحصل بها أصحاب الأعمال والشركات على تقييمات من عملائهم، أو أن يرسل الأصدقاء إلى بعضهم البعض اعترافات دون حرج، إلا أن الأمر تحول إلى ما لم يكن يريده.