تسجيل
01:18 21 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    أمراء من العائلة المالكة بالسعودية

    10 معلومات عن الأمير سعود بن عبدالعزيز (فيديو+صور)

    © REUTERS/
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 136221

    بدأ اسم اسم الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، يتردد يوم أمس الأربعاء، للمرة الأولى بشكل علني ومتداول في وسائل الإعلام الرسمية، عقب الجدل الذي انتشر بسبب فيديوهات للأمير وظهر فيها وهو يعتدي على مواطنين.

    السعودية
    © AFP 2017/ STR
    لحظة اعتقال الأمير سعود بن عبدالعزيز (فيديو)
    وأنهى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجدل الذي رافق مقطع فيديو وصورًا تم تداولها بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتداء أمير على العديد من الأشخاص بينهم نساء، وأمر بالقبض عليه فورًا بعد أن كشفت هويته للعلن، ونشر موقع "إرم نيوز" بعض المعلومات عن الأمير سعود وهي:

    — أول ظهر له بشكل علني ومتداول في وسائل الإعلام الرسمية، كان بالتعامل معه كمتهم قد تصل عقوبات إدانته بالجرائم المنسوبة إليه حد الإعدام.

    — يبلغ من العمر نحو 27 عامًا، فهو من مواليد 18 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1990.

    — ظل غائبًا عن الأضواء بكل ما يتعلق بالمناصب الرسمية أو الدراسة داخل أو خارج المملكة، حتى لحظة انتشار خبر القبض عليه.

    ​​- ارتكب جريمة قتل عام 2008، وكان عمره وقتها نحو 18 عامًا فقط.

    ​- الملك سلمان وجه قبل 3 سنوات بعدم الضغط على عائلة القتيل الشاب ويدعى يوسف الشميمري، لقبول الدية، بدل تنفيذ حكم القصاص، وهو ما تم بالفعل لينجو الأمير سعود من القصاص بالسيف.

    — ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بالاعتداء بشكل عنيف على شخص وضربه لحد إراقة دمائه بسبب وقوفه أمام منزل الأمير، بحسب ما ظهر في أحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها أمس الأربعاء.

    — ظهر في فيديو آخر وهو يقوم فيه بضرب وشتم فتيات بألفاظ نابية قبل أن يطردهن خارج منزله، بالإضافة إلى ظهوره المتكرر حاملًا سلاحًا رشاشًا تارة وعصًا غليظة تارة أخرى.

    ​- أمر الملك سلمان بالقبض الفوري عليه، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في مقاطع فيديو تظهر ضرب وشتم وتعنيف عدد من الأشخاص.

    — ألقت شرطة مدينة الرياض، القبض على الأمير السعودي، بعد ساعات قليلة من صدور أوامر ملكية بالقبض عليه وعلى مرافقيه.

    — يحمل اسم جده الأكبر (والد جده) الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان، وأول ابن للملك المؤسس عبدالعزيز يتولى الحكم خلفاً لأبيه في العام 1953.

    كانت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت صورة وفيديو للأمير سعود وقد تم تقييد يديه في مركز لقوات الشرطة التي طوقت منزل الأمير فور صدور الأمر الملكي.

    جدير بالذكر أن عدد أمراء أسرة آل سعود، يبلغ نحو 15 ألف أمير وأميرة، يتقلد عدد قليل منهم مناصب رسمية، فيما ينشغل القسم الأكبر في حياته الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

    انظر أيضا:

    لحظة اعتقال الأمير سعود بن عبدالعزيز (فيديو)
    لماذا لم يظهر الأمير محمد بن نايف في جنازة وعزاء عمه
    شاهد...الأمير محمد بن سلمان يظهر للمرة الأولى في مجلس الوزراء
    الملك سلمان يأمر بالقبض على أمير سعودي بسبب "الفيديو المشين"
    بالفيديو...الملك سلمان يأمر بإعدام الأمير تركي بن سعود الكبير
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, الملك, مواطنين, اعتداء, أمير, الملك سلمان, الأمير السعودي عبد الرحمن بن سعود, المملكة العربية السعودية, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الفرقة الاستعراضية الجوية الإماراتية فرسان الإمارات خلال العرض الجوي في معرض ماكس-2017
    لقطات مذهلة من معرض الطيران "ماكس-2017"
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك