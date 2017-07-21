طفل لا يتوقف عن ابتلاع ما يصادفه

يعاني طفل من جنوب أفريقيا من حالة مرضية نادرة تجعله لا يستطيع التوقف عن الأكل طيلة الوقت، أو بمعنى أصح ابتلاع كل ما يمكنه ابتلاعه، إن لم يجد طعاما لشعوره بالجوع المستمر.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الطفل الذي يدعى كادن بنيامين، يبلغ من العمر 10 سنوات فقط. وعلى الرغم من ذلك، فإن وزنه 90 كلغ، ما يعني أنه يعاني من سمنة مفرطة، وذلك بسبب إصابته باضطراب وراثي يسمى متلازمة برادر فيلي.

وتتسبب الحالة المرضية التي يعاني منها بنيامين في أن يأكل أي شيء في حال عدم وجود طعام، حتى أنه يضطر في بعض الأحيان إلى ابتلاع أوراق التواليت، بحسب ما أكدته والدته زولا بنيامين، التي أضافت أنه في بعض الأحيان يأكل عدة بكرات من هذه الأوراق، أو أن يجمع القاذورات الملقاة على أرضية المنزل ويأكلها.

Ten-year-old scoffs TOILET PAPER if he can't get food due to rare eating condition https://t.co/7XtncHBuAb pic.twitter.com/d6VedKsmvA — Daily Mail Online (@MailOnline) July 21, 2017

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وصرحت أم الطفل المريض:

بلغ وزن بنيامين 40 كلغ وهو في عمر الثلاث سنوات، لم نكن نعلم طبيعة مشكلته، وزرنا الكثير من الأطباء، ولم يخبرنا أحد منهم بحقيقة مرضه وسبب ما يعانيه من زيادة بالوزن.

يشار إلى أن متلازمة برادر فيلي هي مرض نادر يصيب بضعة آلاف حول العالم، ويتسبب في مشاكل جسدية وعقلية وسلوكية، وللأسف لم يتم اكتشاف علاج له حتى الآن.