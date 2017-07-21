بالفيديو..فتاة تخضع لعمليات تجميل لتشبه كيم كارداشيان

وبدأت الفتاة بإجراء عمليات جراحية منذ أن بلغت 17 عاما من عمرها. خضعت لعمليات تجميل الأنف، تكبير الثدي، شفط الدهون، وإزالة أربعة أضلع. ولكن المرأة لم تتوقف. ومن أجل أن تكون مشابهة تماما لكيم كاراشيان، قررت الفتاة إجراء عملية جراحية جديدة وهذه المرة لزيادة حجم أردافها. وعلى الرغم من تحذيرات الأطباء، قررت الفتاء إجراء عملية التجميل.
" سألني الأطباء هل أنا خائفة من الموت جراء عمليات التجميل؟ وبرأيي إذا حدث ذلك، فسأموت وأنا جميلة".
وتخطط الفتاة لتجاوز شهرة كارداشيان نفسها. ووفق كلماتها، العملية الجراحية غيرت حياتها وساعدتها في التغلب على الاكتئاب حيث أصبحت مشهورة. يذكر أن الفتاة عملت سابقا كعارضة الأزياء في أحد بيوت الموضة.
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