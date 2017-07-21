بالفيديو..فتاة تخضع لعمليات تجميل لتشبه كيم كارداشيان

عمل جراحو التجميل على ضخ لتيرين من الدهون في أرداف جنيفر بامبلونا البالغة من العمر 24 عاما من ساو باولو، لتصبح مشابهة لنجمة التلفزيون الأمريكية كيم كارداشيان.

وبدأت الفتاة بإجراء عمليات جراحية منذ أن بلغت 17 عاما من عمرها. خضعت لعمليات تجميل الأنف، تكبير الثدي، شفط الدهون، وإزالة أربعة أضلع. ولكن المرأة لم تتوقف. ومن أجل أن تكون مشابهة تماما لكيم كاراشيان، قررت الفتاة إجراء عملية جراحية جديدة وهذه المرة لزيادة حجم أردافها. وعلى الرغم من تحذيرات الأطباء، قررت الفتاء إجراء عملية التجميل.

© REUTERS/ MIKE SEGAR كيم كارداشيان تدفع 113 ألف دولار لأم بديلة

" سألني الأطباء هل أنا خائفة من الموت جراء عمليات التجميل؟ وبرأيي إذا حدث ذلك، فسأموت وأنا جميلة".

وتخطط الفتاة لتجاوز شهرة كارداشيان نفسها. ووفق كلماتها، العملية الجراحية غيرت حياتها وساعدتها في التغلب على الاكتئاب حيث أصبحت مشهورة. يذكر أن الفتاة عملت سابقا كعارضة الأزياء في أحد بيوت الموضة.