سيدة اليابان الأولى تضع ترامب في موقف محرج

لجأت أكي آبي، زوجة رئيس الوزراء الياباني، إلى حيلة ذكية وضعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في موقف محرج خلال لقاء بينهما على هامش قمة العشرين.

© Sputnik. Michail Fomitchev حقيقة إعصار "تسونامي" الذي سيضرب اليابان

وذكر موقع مترو البريطاني إن آبي تظاهرت بعدم تحدثها الإنجليزية خلال لقائها بترامب في عشاء أقيم على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية، إلا أن مقطع فيديو أظهر آبي تتحدث الإنجليزية بطلاقة في مؤسسة فورد الأمريكية عام 2014، ما يعني أن ما فعلته كان مجرد حيلة لتجنب الحديث مع الرئيس الأمريكي.

وكان ترامب، قد صرح بأنه قضى وقتا محرجا نوعا ما إلى جوارسيدة اليابان الأولى، آكي آبي، لعدم تحدثها الإنجليزية، وصرح في لقاء له مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية:

جلست بجوار زوجة رئيس الوزراء الياباني في قمة الـ20 في هامبورغ، على مائدة وجبة العشاء، هي حقا سيدة رائعة لكنها لا تتحدث الإنجليزية، ولم تقل لي حتى مرحبا.