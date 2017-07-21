11 دليلا على أنك تتقاضى راتبا أقل مما تستحق

أثبتت دراسة حديثة أن أكثر من 60 بالمئة من الموظفين يعتقدون أنهم لا يتقاضون مرتبا عادلا، وأنهم يستحقون مبلغا أكبر مما يتقاضوه.

ونشرت دراسة لمجال العمل في الولايات المتحدة، استبيانا لأكثر من 30 ألف موظف، اعتبر فيه أكثر من نصف المشاركين أنهم يتقاضون مرتبات أقل من زملائهم في العمل، بحسب سكاي نيوز

وبهذه المناسبة، نشر موقع "بيزنس إنسايدر" علامات عدة تدل على أنك تحصل على راتب قيمته أقل مما تستحق أن تتقاضاه:

1- عندما تنشر الشركة التي تعمل بها، إعلانا عن وظيفة بنفس المسمى الوظيفي لمنصبك، ولكن براتب أعلى

2- أرباح الشركة في تزايد، ولكن راتبك لا يرتفع

3- راتبك لم يرتفع كثيرا عن راتب أول عمل بدأت به

4- تتقاضى أقل من زميلك، الذي يمتلك خبرة ومؤهلات مشابهة لك

5- مسؤولياتك ارتفعت، لكن راتبك لم يزداد

6- يحصل الكثيرون من حولك على زيادات ومكافآت، لا تحصل عليها أنت

7- تعمل في مجال يرتفع عليه الطلب في السوق وأنت على حالك

8- لم تحصل على تقييم للأداء أو زيادة منذ سنوات

9- الشركة في تغيير دائم للموظفين

10-لم تتفاوض بشأن راتبك أبدا

11- ليس من السهل مناقشة مديرك في أمور عملية تطورك في الشركة