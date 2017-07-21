سبب عدم ارتداء رابطة عنق...6 معلومات عن إيران

تتزوج الفتيات الإيرانيات بمجرد بلوغهن سن الحيض، أما الشباب الذين لم يتزوجوا بعد فيأخذوا لقب "نا-مارد" والتي تعني "ليس رجلا"، لأنهم لم يزالوا يقيمون برفقة عائلاتهم، ويلاحظ أيضًا أنه عند تجهيز المنازل الإيرانية لا يفضل وضع قطع الأثاث من مقاعد ومنضدات وغيرها، بل يفضل الإيرانيون الجلوس على الوسائد.
منذ أكثر من 3000 عام عرفت إيران كونها المنتج الأول في العالم لنبات الزعفران، إذ تنتج 90% من الإنتاج العالمي لهذا النبات، والذي يبلغ سعر الجرام الواحد منه نحو 40 جنيهًا استرلينيا أي أغلى من سعر جرام المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ومن المعروف أن للزعفران استخدامات عديدة ما بين طبية وغذائية.
تمنع إيران ارتداء رابطة العنق التقليدية المكملة للزي الرسمي للرجال في مختلف أنحاء العالم، وذلك لاعتبارها أحد العلامات المميزة لاتباع الثقافة الغربية التي يناصبوها العداء.
يوجد في إيران منتجات شامبوو للشعر تمتاز بروائح غريبة مثل الثوم والجزر والبيض وغيرها من المكونات المعروفة بفائدتها الكبيرة لصحة الشعر.
تنقل المشروبات الكحولية في إيران داخل حاويات (جراكن) معدة لنقل المواد البترولية، وذلك نظرًا لكونها ضمن المواد المحظور تداولها.
تمنع المرأة في إيران من حضور ومشاهدة الأحداث الرياضية مباشرة، وهو ما جعل بعض السيدات والفتيات الإيرانيات يرتدين ملابس رجالية لحضور مثل هذه الأحداث.
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