شاهد ماذا فعل مخدر «الفلاكا» بهذه الفتاة

نشر موقع الفيديوهات "لايف لايك" فيديو لسيدة تقوم بتصرفات غريبة وهي جالسة على الأرض، وبحسب الموقف فإن الفتاة قامت بهذه التصرفات "المرعبة" بعد تناولها مخدر "الفلاكا".