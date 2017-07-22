حملة لتصوير سيقان الفتيات بالسعودية تضامنا مع "خلود اليافعي"

رغم قرار السلطات السعودية الإفراج عن خلود اليافعي بعد القبض عليها تهمة ارتداء ملابس غير محتشمة، دون توجيه أي تهم إليها، إلا أن ردود الفعل على ما قامت به خلود مستمر.

السعودية: الافراج عن صاحبة التنورة القصيرة — shaker (@shakkeerrr) July 19, 2017

​الناشطة السعودية إيمان العتابي، قادت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" و"تويتر" لإعلان التضامن مع خلود، ومواجهة الأفكار المحافظة التي تسيطر على المملكة السعودية، مؤكده على أن جسد المرأة هو ملكها وحدها وليس لوليها كما تقول العادات والقوانين السعودية.

سعوديات يطلقن حملة تضامن مع خلود صاحبة "التنورة القصيرة" في #السعودية#حمله_تصوير_السيقان — N M (@Egyptinwoman) July 21, 2017

​ودشنت العتابي هاشتاغ (#حمله_تصوير_السيقان) للتعبير عن تضامنهم مع خلود العتابي التي كان الأمن السعودي ألقي القبض عليها بعد نشرها صور لها وهي ترتدي تنورة قصيرة وأعتبر الأمن أن هذه الصور مخالفة للشرع وللتقاليد السعودية.