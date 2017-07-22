حملة لتصوير سيقان الفتيات بالسعودية تضامنا مع "خلود اليافعي"

السعودية: الافراج عن صاحبة التنورة القصيرة— shaker (@shakkeerrr) July 19, 2017
الناشطة السعودية إيمان العتابي، قادت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" و"تويتر" لإعلان التضامن مع خلود، ومواجهة الأفكار المحافظة التي تسيطر على المملكة السعودية، مؤكده على أن جسد المرأة هو ملكها وحدها وليس لوليها كما تقول العادات والقوانين السعودية.
سعوديات يطلقن حملة تضامن مع خلود صاحبة "التنورة القصيرة" في #السعودية#حمله_تصوير_السيقان— N M (@Egyptinwoman) July 21, 2017
ودشنت العتابي هاشتاغ (#حمله_تصوير_السيقان) للتعبير عن تضامنهم مع خلود العتابي التي كان الأمن السعودي ألقي القبض عليها بعد نشرها صور لها وهي ترتدي تنورة قصيرة وأعتبر الأمن أن هذه الصور مخالفة للشرع وللتقاليد السعودية.
#حملة_تصوير_السيقان #النقاب_لايمثِلني— نيرة (@NayeraHeshmat) July 21, 2017
الستات في السعودية حاجة عظيمة والله 😍😍
تضامناً مع المُضطهدات #حملة_تصوير_السيقان..إلا هي سيقان،ريلاكس! الذكور يلبسون شورتات فالصيف،الحريم لازم يتغطون بالسواد حرمت عليكم عيشتكم:) pic.twitter.com/Qz5eEdZYAQ
— Clara (@canonical_) July 20, 2017
حملة تصور السيقان لاقت تفاعلا كبيرا على مواقع التواثصل الاجتماعي داخل السعودية، ودول الخليج بشكل، وانقسم رد الفعل عليها ما بين مشاركات بنشر صور سيقاهن وبين رافضات للحملة ومشككين في القائمين عليها.
مشاركة وصلتني @Mrs_p_s— ova فتاة التنورة (@ova_phone) July 21, 2017
#حمله_تصوير_السيقان pic.twitter.com/46Sxj6lp4A
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)