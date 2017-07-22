الحزن يخيم على برشلونة... نيمار في باريس سان جرمان

كشفت مصادر إعلامية رياضية، أن النجم البرازيلي نيمار سيرحل عن فريقه برشلونة الإسباني خلال انتقالات الصيف "بنسبة 90 بالمئة"، متجهاً إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

© REUTERS/ Albert Gea مفاجأة..."نيمار" يدفع الشرط الجزائي ويرحل عن برشلونة إلى ذلك النادي

وقالت شبكة " سكاي سبورتس "، نقلاً عن مصدر قريب من اللاعب في إسبانيا، إن نيمار "سئم من كونه دائما في ظل ليونيل ميسي" زميله في برشلونة، وإنه يشعر أنه "لن يحقق أحلامه من بينها الفوز بالكرة الذهبية"، أثناء وجوده بجانب النجم الأرجنتيني.

من جهة أخرى، اجتمع نيمار، مع رئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو، مساء أمس الجمعة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لمناقشة قرار رحيل اللاعب عن البلوجرانا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بارتوميو، قرر الجلوس مع نيمار لمعرفة قراره النهائي، ولذلك اجتمع معه أمس بعد التدريبات الصباحية، إلا أن الاجتماع لم يدم أكثر من ربع ساعة وبعدها خرج الثنائي وظهر على وجههما الحزن.

وأوضحت الصحيفة، أن نيمار طلب من بارتوميو الرحيل عن برشلونة فيما حاول رئيس النادي إقناعه بإعادة التفكير في الأمر.

Neymar meets Bartomeu in New Jersey and tells the Barça president of his intention to leave.https://t.co/kB39fHLV3W — AS English (@English_AS) July 22, 2017

​من جانبها، أوضحت صحيفة "لا باريسيان" الفرنسية، أن نيمار، أخبر بعض من زملائه في برشلونة أنه يرغب في الرحيل عن صفوف فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية، وسينضم إلى باريس سان جيرمان، مؤكدة أن الفريق الفرنسي سيجعلها صفقة تاريخية، إذ أنه سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب وتقدر بـ222 مليون يورو، وسيعرض على اللاعب البرازيلي مبلغ 669 ألف يورو في الأسبوع بعقد يمتد لخمسة سنوات.

ويمتد عقد نيمار مع برشلونة حتى 2021، يتقاضى خلاله راتبا سنويا يبلغ 15 مليون يورو، مع شرط جزائي بقيمة 222 مليون يورو، يتعين على أي ناد يرغب في التعاقد معه قبل هذا العام دفعه.