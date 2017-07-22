تعرف على عرض "ملكة الثلوج: وتستمر المغامرة"

تنفرد تونس بالعرض الأول لـ "ملكة الثلوج: وتستمر المغامرة" وهو عرض موجه إلى الأطفال لكنه يغري الكبار أيضا بحسب ما أكده فوزي البركاتي، منتج العرض خلال ندوة صحفية أقيمت صباح السبت 22 يوليو/ تموز، للحديث عن تفاصيل هذا العرض الذي سيكون لجمهور الدورة الثالثة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي موعد معه يومي 22 و23 من الشهر الجاري على المسرح الروماني.

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وقال البركاتي الذي حضر الندوة الصحفية برفقة شقيقه فتحي البركاتي ومجموعة من الممثلين وفريق العمل بلغ عددهم 30 فردا، قال:

أن هذا العرض هو مسرحية كوميدية موجّهة للأطفال ولكنها تغري الكبار أيضا، تتراوح بين المسرح والموسيقى والغناء والتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد من خلال شاشة عملاقة تمتد على مساحة 80 مترًا مربعًا، مشيرا إلى أنها من إنتاج عائلة البركاتي التي تعيش في تونس وفي فرنسا منذ سنوات وأمريكا من خلال شقيقه فتحي ويشارك في الإنتاج نيكولا أوربن أما الإخراج ليغي راميريز.

وقال فتحي البركاتي إن الجمهور سيستمتع على امتداد ساعة ونصف بعرض متميز تنفرد تونس بعرضه العربي الأول، مشيرا إلى أن عملية الماكياج تتطلب 4 ساعات من العمل وأن فريق هذه المغامرة تم اختياره بعد إجراء كاستينغ على مجموعة من الكوميديين المعروفين في باريس ونيويورك إضافة إلى 10 راقصين.

وأكد فوزي البركاتي أن فريق العمل يعتزم ترجمته إلى العربية وأن محطته القادمة ستكون في دبي وعمان والسعودية.