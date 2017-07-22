فارق كبير بين عدد الرجال والنساء...5 مفاجآت عن قطر

كثر الحديث عن دولة قطر في الآونة الأخيرة بعد الخطوة التي اتخذتها كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية معها بدعوى أن الحكومة القطرية تدعم جماعات معارضة في المنطقة منها جماعات مسلحة، وبعيدًا عن الخصومة السياسية وتهديدات الأمن القومي، نعرض فيما يلي جوانب أخرى لهذه الدولة الخليجية صغيرة المساحة كبيرة التأثير.

Jonathan Ernst بلومبرغ: قطر تتحدى أزمة الخليج بالبحث عن صفقات في أمريكا

يعتبر الاقتصاد القطري أحد أقوى اقتصادات العالم بفضل عوائد البترول والغاز وما تمتلكه البلاد من احتياطات هائلة لتلك المواد، ويعتبر المواطن القطري صاحب ثاني أعلى دخل في العالم.

2-عادات الطعام

العديد من القطريين لا يستخدمون الملاعق عند تناول الطعام ويمكن أن يستعيضو عن الملاعق بالخبز، وتعتبر أكلة المجبوس الأكثر شعبية في قطر والتي تتكون من الأرز واللحم والمشروب الشعبي هو شاي الكرك.

3-جنسيات

على الرغم من صغر مساحتها إلا أن قطر تضم تنوعًا كبيرًا من الوافدين من الكثير من دول العالم، إذ يقيم على أرضها 108 جنسية مختلفة، يمثلون 90% من سكانها. ويبلغ إجمالي عدد سكانها 2 مليون و 250 ألفا بحسب إحصائية أجريت عام 2016.

4- تكلفة السكن

أحد أبرز المشكلات التي تواجه من يريد الإقامة والعمل في قطر هي مشكلة الحصول على سكن، إذ أن تكلفة استئجار وحدة سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة تبلغ نحو 1900 دولار شهريًا، وهو ما يفوق بكثير مثيلتها في الولايات المتحدة الأمريكية,

5-عدد الرجال والنساء

تعاني قطر من فجوة كبيرة بين أعداد الرجال والنساء فعلى الرغم من أن تعداد هذه الدولة يتجاوز المليونين ونصف المليون بقليل، نجد أن عدد السيدات فيها لا يتجاوز الـ700 ألف سيدة فقط، وربما يرجع ذلك إلى أن معظم المقيمين عليها من الشباب غير المتزوج الباحث عن عمل.