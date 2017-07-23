بالفيديو.. الأهلي المصري يخسر أولى مباريات البطولة العربية

سجل النادي الأهلى أولى مفاجآته في البطولة العربية للأندية والتي عادت بعد غياب استمر 5 سنوات.

وخسر أصحاب الأرض الأهلي المصري أمام الفيصلي الأردني بهدف نظيف أحرز اللاعب يوسف الرواشدة في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني وحصد الفيصلي الثلاث 3 نقاط الأولى له في البطولة.