"السعودة"... مطلب عضو بمجلس الشورى السعودي

دعا عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور، عبدالله الفوزان، إلى توسيع دائرة "السعودة"، مؤكداً أن هذا القرار سيرفع معاناة البحث عن عمل في السعودية.

يقول سعودة القطاعات خطوة جبارة من حكومتنا وأتمنى سعودة الموزعين للبضائع والسلع لتكتمل فرحتنا وتنتهي معاناتنا ونحقق النجاح الذي تنشده حكومتنا — أ.د عبدالله الفوزان (@amfozan) July 22, 2017​

وقال الفوزان، في تغريدة له عبر "تويتر": "سعودة القطاعات خطوة جبارة من حكومتنا وأتمنى سعودة موزعي البضائع والسلع لتكتمل فرحتنا وتنتهي معاناتنا ونحقق النجاح الذي تنشده حكومتنا".

وفي تغريدة أخرى، شجع، عضو مجلس الشورى، السعوديين على العمل والجهد، ضارباً مثلاً على ذلك بعمل أولاده مع شركتي "أوبر" و"كريم". وقال: "انضم أولادي لخدمات أوبر وكريم وتوصيل الطلبات لشغل أوقات فراغهم، وحسب الأوقات التي تناسلهم وذكروا لي أن متوسط دخل كل واحد منهم ٣٠٠٠ ريال شهرياً".

انضم أولادي لخدمات أوبر وكريم وتوصيل الطلبات لشغل أوقات فراغهم وحسب الأوقات التي تناسلهم وذكروا لي أن متوسط دخل كل واحد منهم ٣٠٠٠ ريال شهريا — أ.د عبدالله الفوزان (@amfozan) July 22, 2017

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي، نحو 8.488.917 مليون عامل، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإلى 7% في 2030، كما تسعى المملكة عبر هذا البرنامج، إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.