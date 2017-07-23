حفل زفاف في اللاذقية يثير استياء السوريين فيديو + صور

أحيا الفنان السوري، محمد إسكندر، حفل زفافٍ أسطوريّ في محافظة اللاذقية الساحلية، بلغت تكلفته قرابة المليار ليرة سورية (نحو مليون و800 ألف دولار).

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لحفل الزفاف التي، قالوا إنها للعريس "كريم جود"، حفيد الملياردير السوري، حفيد الملياردير السوري صبحي جود، والذي كان يملك عدداُ من المعامل الضخمة.

كما ذكر الناشطون، أن والد العريس، قام بإنشاء ديكورات خاصة من الخشب للحفل، وقدم مولد كهرباء ضخما، بحيث تم الاستغناء عن كهرباء الفندق، إضافة إلى طائرة خاصة للتصوير، مع وجود حوالي 30 كاميرا أخرى موزعة على أرجاء الحفل.

وأثار الحفل موجة من الاستياء بين السوريين في مختلف المحافظات على مواقع التواصل، كونه يأتي في وقت يعاني فيه ملايين السوريين ويلات الحرب التي أدت إلى أوضاع اقتصادية متردية.