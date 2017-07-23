شاهد...عروسان سعوديان يبدلان أحذية الزفاف بالزلاجات

قرر زوجان سعوديان كسر أسلوب الملابس التقليدية في الزواج، حيث تخلت العروس عن ارتداء الكعب العالي، وحذاء الزفاف اللامع وارتدت بدلا عنه شيئا آخر.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE بالفيديو... لحظة إلقاء القبض على أمير سعودي

وفعل العريس نفس الشئ، حيث ارتدى العريسان الزلاجات "السكيت" بدلا من الأحذية التقليدية، بحسب موقع صحيفة "سيدتي".

ابتكر العريس الفكرة، بسبب شغفه بـ"السكيت"، حيث أنه لاعب محترف في بطولات خارجية، وصاحب المركز الثالث آسيوياً والعاشر عالمياً، بالإضافة إلى أنه أحد مشاهير "السوشيال ميديا"، ويشكل مع شقيقه التوأم حسن ثنائياً مرحاً.

وتدعى العروس حنان الريمي، تدرس هندسة الديكور، في جامعة عفت في جدة.

حسين بن محفوظ، البطل ال٣ آسيويا وال١٠ عالمياً في التزلج على العجلات، يفاجأ زوجته في حفل زفافهما بارتداء حذاء التزلج واقناعها بتبديل حذائها😅 pic.twitter.com/BYU0YPCSFw — شبكة أول سعوديـ/ـة (@First1Saudi) July 8, 2017

​وقال العريس أن فكرة ارتدائه وعروسه لـ"السكيت" بدلا عن الأحذية، راودته منذ عام 2012، بعد أن شاهد زفافًا مماثلاً في بطولة فرنسا، فأحب الفكرة، وأراد تنفيذها يوم زفافه، متوقعًا أن المجتمع لن يتقبلها.

في حفل زفاف حسين بن محفوظ محترف #السكيت أقنع عروسه حنان الريمي بأن يخرجان في زفتهما بالزلاجات😂

في بادرة توثق شغفه بمنتهى الجدية!

مبروك لهما⛸ pic.twitter.com/ApnnYVwUSg — Bin.hadi♥️♠️ (@kop_85) July 5, 2017

​وأضاف أنه قبل موعد الزفاف، عرض الفكرة على العروس فوافقت، بينما رفضتها أمه وأم العروس.

#حسين بن محفوظ لبس السكيت هو وزوجته في زواجه. pic.twitter.com/TrcfNQgNc0 — شهد (@shx3b) July 2, 2017

​وأكدت العروس أن بعض المدعوين كانوا متخوفين ‏ في يوم الزفاف، من كيفية ارتدائها لـ"السكيت"، والسير به مع الفستان، لكنها تمكنت من ذلك، وجاء دخولها مع العريس، في الزفة أمام المدعوين مميزًا.