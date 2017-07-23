شاهد...عروسان سعوديان يبدلان أحذية الزفاف بالزلاجات

ابتكر العريس الفكرة، بسبب شغفه بـ"السكيت"، حيث أنه لاعب محترف في بطولات خارجية، وصاحب المركز الثالث آسيوياً والعاشر عالمياً، بالإضافة إلى أنه أحد مشاهير "السوشيال ميديا"، ويشكل مع شقيقه التوأم حسن ثنائياً مرحاً.
وتدعى العروس حنان الريمي، تدرس هندسة الديكور، في جامعة عفت في جدة.
حسين بن محفوظ، البطل ال٣ آسيويا وال١٠ عالمياً في التزلج على العجلات، يفاجأ زوجته في حفل زفافهما بارتداء حذاء التزلج واقناعها بتبديل حذائها😅 pic.twitter.com/BYU0YPCSFw— شبكة أول سعوديـ/ـة (@First1Saudi) July 8, 2017
وقال العريس أن فكرة ارتدائه وعروسه لـ"السكيت" بدلا عن الأحذية، راودته منذ عام 2012، بعد أن شاهد زفافًا مماثلاً في بطولة فرنسا، فأحب الفكرة، وأراد تنفيذها يوم زفافه، متوقعًا أن المجتمع لن يتقبلها.
في حفل زفاف حسين بن محفوظ محترف #السكيت أقنع عروسه حنان الريمي بأن يخرجان في زفتهما بالزلاجات😂— Bin.hadi♥️♠️ (@kop_85) July 5, 2017
في بادرة توثق شغفه بمنتهى الجدية!
مبروك لهما⛸ pic.twitter.com/ApnnYVwUSg
وأضاف أنه قبل موعد الزفاف، عرض الفكرة على العروس فوافقت، بينما رفضتها أمه وأم العروس.
#حسين بن محفوظ لبس السكيت هو وزوجته في زواجه. pic.twitter.com/TrcfNQgNc0— شهد (@shx3b) July 2, 2017
وأكدت العروس أن بعض المدعوين كانوا متخوفين في يوم الزفاف، من كيفية ارتدائها لـ"السكيت"، والسير به مع الفستان، لكنها تمكنت من ذلك، وجاء دخولها مع العريس، في الزفة أمام المدعوين مميزًا.
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