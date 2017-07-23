السبب الحقيقي لطلاء الطائرات باللون الأبيض

ربما يتساءل البعض لما يتم دائمًا طلاء الطائرات باللون الأبيض، وعدم طلائها بالألوان، على الرغم من أن الألوان ليست صعبة تقنيًا.

© Sputnik. Pavel Lisitsyn تمساح ضخم يفاجئ طيار على مدرج الطائرات "صورة"

يقول أندرياس شتروماير، من مؤسسة بناء الطائرات في جامعة شتوتجارت لمجلة "فوكوس" الألمانية، إن السبب يعود إلى الرغبة في انعكاس أشعة الشمس؛ حيث تمتص الألوان الأخرى الضوء وهو ما يرفع درجة حرارة الطائرة.

وأضاف شتروماير، أن الأجهزة الإلكترونية والمسافرين يتسببون في حرارة إضافية داخل الطائرة؛ ما يتطلب رفع عمل مكيفات الهواء داخل الطائرة، وهو ما يرفع من كمية استهلاك الوقود.

وجعلت خاصية اللون الأبيض بعكسه للضوء، اللون المفضل في طلاء المنازل، وخاصةً في البلدان الحارة، رغم أن طلاء الطائرات بالألوان ليس أمر صعبًا، بحسب ما نشر موقع "quora".

وأوضح المتحدث باسم شركة "إيرباص" فلوريان زايدل، أن الألوان الخافتة تسخن بسرعة أثناء تعرضها لأشعة الشمس وتحتاج لعملية تبريد أكبر من الألوان الداكنة.

وأشار إلى أن أن عملية طلاء الطائرة تتم باللون الأبيض، ويمكن طلاؤها بألوان أخرى مقابل مبلغ مالي إضافي.

كما تضيف الألوان الغامقة وزنًا إضافيًّا للطائرة، وطلاء الطائرة بألوان متعددة يجعل الطائرة 200 كيلوجرام أكثر وزنًا من الطائرة ذات الطلاء الأبيض، وهو ما يعني زيادة في استهلاك الوقود وزيادة في النفقات.

ويساعد اللون الأبيض على التعرف بسهولة على العيوب الفنية أو على بقع الدهون المتسربة من الطائرة ذات اللون الأبيض.