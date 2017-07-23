دفن منفذ عملية لندن الإرهابية بشكل سري

كشفت مصادر بريطانية محلية، ان منفذ عملية لندن الإرهابية، غورام بات، وهو من التابعية الباكستانية قد دفن بشكل سري في احدى مقابر ضواحي لندن.

© REUTERS/ Darren Staples شرطة لندن تعتقل مراهقا آخر للاشتباه بتورطه في هجوم بمواد حارقة

واشارت المصادر البريطانية، ان الكثير من مدافن العاصمة البريطانية رفضت استقبال جثمان الإرهابي الباكستاني الذي نفذ عملية لندن الإرهابية ليل 4 يونيو/حزيران الماضي.

وبالإضافة الى ذلك رفضت الاوقاف الإسلامية في لندن الصلاة على القتيل وأعطت تكليفا شرعيا يقضي بمنع أئمة المساجد من الصلاة عليه في كل بريطانيا.