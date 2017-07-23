بالفيديو... عامل صيني يمنع حدوث كارثة ويوقف طائرة كبيرة يدويا

تمكن عامل في إحد المطارات الصينية من إيقاف سير طائرة مدنية كانت تسير بشكل غير طبيعي بعد أن كانت متوقفة.

وقام العامل على وجه السرعة بالركض إلى الطائرة التي بدأت بالسير لوحدها عندما تنبه إلى هذا الأمر على الفور، ومن باب البديهة والسرعة تناول العامل المكابح اليدوية التي يتم تثبيتها في العادة على عجلات الطائرات لتثبيتها في مكانها ومنعها من السير لوحدها بدون فرامل.

واستطاع العامل تثبيت الطائرة يدوياً عندما بدأت بالسير إلى الوراء فيما يبدو أن مكابحها لم تكن مفعلة من قمرة القيادة، الأمر الذي تركها عرضة للسير العشوائي الذاتي بحسب طبيعة وميلان الأرض التي كانت متوقفة عليها عجلات الطائرة.