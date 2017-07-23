ذعر بسبب أخطر شائعة تنتشر في الخليج

انتشرت شائعة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قدرة التائهين في صحراء الخليج الواسعة، الاتصال برقم من دون وجود شبكة اتصال.

© AFP 2017/ Felix Garza الخليج: الأمور تسير نحو الأسوأ

تسبب الشائعة في تعرض الكثير لمخاطر، خاصة مع تزايد عدد التائهين الذين يلقون حتفهم عطشاً في هذه الفترة من السنة التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها.

كما تنشر الشائعة في وسائل إعلام مختلفة بجانب السوشيال ميديا، وتلقي اللوم على ضحايا التيه في الصحراء لعدم معرفتهم بتلك النصيحة بالرغم من كونها كذبة شهيرة لا يمكن أن يعتمد عليها التائهون.

دفع الأمر مؤسسات حكومية ومنظمات إغاثة في الخليج، إلى توجيه تحذيرات رسمية كثيرة، إلا أن الترويج المستمر لتلك الإشاعة عن قصد ومن غير قصد، جعلها أقرب للتصديق بالرغم من كونها مجرد إشاعة، بحسب "إرم نيوز".

يا شباب ركزو معاي شوية في التغريدة دي



لو انتا في حته مقطوعة و مافيها شبكة او تلفونك مافيهو شريحة ممكن تتصل على رقم الطوارئ العالمي "112". — الرفيق محمد|ساي (@mohamedalrshid2) July 20, 2017

​وأكد الفريق السعودي المتخصص في عمليات الإنقاذ "غوث للإنقاذ"، أن معلومة القدرة على الاتصال بالرقم 112 من دون وجود شبكة اتصال غير صحيحة نهائياً، مشيرًا إلى أن خدمة الاتصال بالطوارئ مبرمجة على أجهزة الجوال بحيث تعمل على الاتصال بالطوارئ سواء كان جهاز الهاتف يحمل شريحة أو لا يحمل، ولكن بشرط أن يكون داخل نطاق تغطية الأبراج.

اتصل على رقم الطوارئ ١١٢ اذا انقطعت الشبكة عنك في أي مكان في العالم هذا الرقم موحد عالميا ولا داعي للقلق، حفظ الله الجميع من كل مكروه pic.twitter.com/YFjCr8Zc6e — أخبار قبيلة العوازم (@yal3wazm) July 19, 2017

​وأشار إلى أن تغطية أبراج الاتصال تنعدم في الصحارى وعلى الطرقات البعيدة، ولا يعمل في مثل هذه الأماكن إلا أجهزة الهواتف النقالة المتصلة بالأقمار الصناعية مثل هواتف "الثريا".

الرقم (112) رقم الطوارئ 🚨 في العالم

تستطيع الإتصال بدون شريحه ويتم الرد على مجري الإتصال من جهاز العمليات للدولة التابع لها.

احفظ الرقم 112 — ⚖ خــالـد بن خـلـف ⚖ (@kkmz_f) July 20, 2017

​جدير بالذكر أن حالات الوفيات تزيد في صحارى الخليج العربي الحارة والجافة والمترامية الأطراف، خاصةً في فصل الصيف الحارق.