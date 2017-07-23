في ليلة واحدة...خنزير يتسبب في ثلاث حوادث وإصابة أربعة أشخاص

وبعد مرور وقت قصير من هذه الحادثة، وقع الحادث الأسوأ بين الحوادث الثلاثة، إذ لم ير سائق سيارة /22 عاما/ جثة الخنزير إلا متأخرا للغاية، فحاول الانعطاف بعجلة القيادة إلى اليمين، ما أسفر عن خروجه عن طريق السير وهبط إلى منحدر انقلبت فيه السيارة.
وتسبب ذلك في إصابة سائق السيارة وسيدة مرافقة له في مقعد الراكب الأمامي/21 عاما/ بجروح طفيفة، ولكن الشخصين الراكبين في الخلف أصيبا بجروح خطيرة تهدد حياتهما وتم نقلهما على إثرها إلى المستشفى.
واستلزم الأمر سد الطريق السريع "ايه 65" الذي وقعت عليه الحوادث الثلاثة أثناء عمليات الإنقاذ والتنظيف حتى الساعة 45ر4 فجر اليوم (بالتوقيت المحلي).
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