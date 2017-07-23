في ليلة واحدة...خنزير يتسبب في ثلاث حوادث وإصابة أربعة أشخاص

تسبب خنزير بري بمفرده في ثلاث حوادث سيارات بالقرب من بلدة إنسهايم بولاية راينلاند- بفالتس الألمانية أصيب خلالها أربعة أشخاص من بينهم شخصين أصيبا بإصابات بالغة.

© AFP 2017/ Jean-Philippe Ksiazek ذعر بسبب أخطر شائعة تنتشر في الخليج

وحسب (د.ب.أ) ذكرت الشرطة اليوم الأحد أن سيارة كانت قد صدمت الخنزير في البداية على طريق سريع ليلة السبت/الأحد، وبعد ذلك بقليل اصطدمت به سيارة أخرى ، ولحقت بها تلفيات من الجانب إثر ذلك.

وبعد مرور وقت قصير من هذه الحادثة، وقع الحادث الأسوأ بين الحوادث الثلاثة، إذ لم ير سائق سيارة /22 عاما/ جثة الخنزير إلا متأخرا للغاية، فحاول الانعطاف بعجلة القيادة إلى اليمين، ما أسفر عن خروجه عن طريق السير وهبط إلى منحدر انقلبت فيه السيارة.

وتسبب ذلك في إصابة سائق السيارة وسيدة مرافقة له في مقعد الراكب الأمامي/21 عاما/ بجروح طفيفة، ولكن الشخصين الراكبين في الخلف أصيبا بجروح خطيرة تهدد حياتهما وتم نقلهما على إثرها إلى المستشفى.

واستلزم الأمر سد الطريق السريع "ايه 65" الذي وقعت عليه الحوادث الثلاثة أثناء عمليات الإنقاذ والتنظيف حتى الساعة 45ر4 فجر اليوم (بالتوقيت المحلي).