برنامج خبيث يتخفى في هيئة "واتسآب" ويسجل مكالماتك وفيديوهاتك سرا

وبالإضافة إلى قدرة البرنامج على تسجيل المقاطع الصوتية والفيديو، يمكنه أيضاً أن يغلق شاشة الجهاز ويعيد تعيين كلمة سر جديدة، ويجعل كل شيء مهيأ للمطالبة بفدية من المستخدمين المتضررين.
ويقوم المستخدمون بتحميل إصدارات مزيفة من التطبيقات الشائعة، والتي تبدو مثل الأصلية تماماً، ولكنها مصابة بالفيروس. وعند تثبيت التطبيق فإنه يفتح باباً خلفياً أمام المخترقين لاختراق الهاتف الذكي.
ويسمح لهم بعد ذلك بالتجسس على أنشطتك من خلال الكاميرا الخاصة بالهاتف ومكبر الصوت. ثم تُرفع هذه التسجيلات على الخادوم الخاص بمجرمي الإنترنت.
وتوجد ثلاثة إصدارات من برنامج GhostCtrl. وهناك أساليب لتوظيف كل منها، ويمكننا فقط التكهن بتطورها بشكل أكبر.
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