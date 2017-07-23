برنامج خبيث يتخفى في هيئة "واتسآب" ويسجل مكالماتك وفيديوهاتك سرا

انتشر برنامج خبيث على الهواتف التي تستخدم نظام التشغيل "أندرويد"، يمكنه تسجيل المكالمات والفيديوهات بطريقة سرية.

© AP Photo/ Eric Risberg سر تقنية "الذعر" التي دعمت "أندرويد" هواتفها بها

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يطلق على البرنامج الجديد من نوع الفدية GhostCtrl، وانتشر البرنامج عن طريق التخفي في صورة تطبيقات مثل واتساب وبوكيمون جو.

وبالإضافة إلى قدرة البرنامج على تسجيل المقاطع الصوتية والفيديو، يمكنه أيضاً أن يغلق شاشة الجهاز ويعيد تعيين كلمة سر جديدة، ويجعل كل شيء مهيأ للمطالبة بفدية من المستخدمين المتضررين.

ويقوم المستخدمون بتحميل إصدارات مزيفة من التطبيقات الشائعة، والتي تبدو مثل الأصلية تماماً، ولكنها مصابة بالفيروس. وعند تثبيت التطبيق فإنه يفتح باباً خلفياً أمام المخترقين لاختراق الهاتف الذكي.

ويسمح لهم بعد ذلك بالتجسس على أنشطتك من خلال الكاميرا الخاصة بالهاتف ومكبر الصوت. ثم تُرفع هذه التسجيلات على الخادوم الخاص بمجرمي الإنترنت.

وتوجد ثلاثة إصدارات من برنامج GhostCtrl. وهناك أساليب لتوظيف كل منها، ويمكننا فقط التكهن بتطورها بشكل أكبر.