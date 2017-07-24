أول اجتماع وزاري تحت الماء...6 معلومات لا تعرفها عن المالديف

أصبح قضاء عطلة صيفية في جزر المالديف، الواقعة في المحيط الهندي جنوب الهند، حلما يداعب خيال محبي السفر وأولئك الذين أنهكهم روتين الحياة، لذلك فمعظمنا لا يعرف عن تلك الجزر الساحرة سوى جمال طبيعتها، وفيما يلي نعرض معلومات تظهر جوانب أخرى من تلك الدولة الصغيرة، حسبما ذكرها موقع desinema.

© Sputnik. Anton Denisov حقيقة بيع المالديف مجموعة جزر للسعودية قبل زيارة الملك سلمان

1-أصغر دولة إسلامية

تعد جزر المالديف أصغر دولة إسلامية من حيث المساحة وعدد السكان، ووضع دستورها عام 1997 ألزم جميع المواطنين باعتناق الدين الإسلامي دون غيره.

2-تعليم بنسبة 100%

نجحت حكومة المالديف في القضاء على الأمية تقريبا، إذ بلغت نسبة المتعلمين بين البالغين 98% وبين الأطفال فقد بلغ التعليم نسبة 100%، لتصبح بذلك إحدى التجارب الرائدة في هذا المجال.

3-اجتماع وزاري تحت الماء

قرر مجلس الوزراء لجمهورية المالديف عقد أول اجتماع وزاري تحت سطح الماء في عام 2009، وذلك لزيادة الوعي بخطورة مشكلة التغير المناخي، وتعتبر المالديف الدولة الأولى في العالم التي تتخذ مثل تلك الخطوة.

4-أسسها هندي منفي

أول مملكة أقيمت في جزر المالديف أنشأها نجل ملك هندي يدعى كالينغا، فبعد أن غضب من نجله نفاه إلى جزر المالديف، ليكون هناك أول دولة تعرفها المالديف.

5-أكثر دولة انخفاضاًً على سطح الأرض

يبلغ ارتفاع اليابسة في جزر المالديف نحو 1.5 مترا في المتوسط، لتكون بذلك صاحبة النقطة الأكثر انخفاضا على سطح الكوكب، وبسبب انخفاض مستواها يخشى شعبها من احتمالية أن تتعرض جزرهم للغرق، خاصة وأن التغيرات المناخية العالمية يمكنها رفع منسوب مياه المحيطات.

6-واحدة من أكثر البلدان أمنا

تعد المنتجعات السياحية بجزر المالديف من أكثر مناطق العالم أمنا، وذلك يرجع لأنها شديدة العزلة ما يساعد النزلاء على الاستجمام.