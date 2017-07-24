نقار الخشب السوري في غابات موسكو

أكدت إدارة العاصمة الروسية لشؤون حماية البيئة، أن طيورا سورية تنتمي لفصيلة نادرة جدا من نوع نقار الخشب السوري تم اكتشافها في غابة "بيتسا" جنوب غرب موسكو.

موسكو — سبوتنيك. قال المكتب الإعلامي لإدارة العاصمة في حديث لوكالة "سبوتنيك: "نقار الخشب هذا غير عادي تم اكتشافه لأول مرة العام الحالي في غابة "بيتسا" في موسكو سيكون تحت رعاية المختصين العاملين في إدارة موسكو لشؤون الطبيعة وحماية البيئة."

وستنظم يوم غد، 25 تموز/ يوليو، جولة صحفية تحت عنوان "بحثا عن نقار الخشب السوري، سيحاول الصحفيون والمختصون من إدارة العاصمة لشؤون حماية البيئة خلالها اكتشاف "الضيف الجنوبي" في غابة بيتسيفسكي".

ولم يعرف حتى الآن سبب ظهور هذا النوع من طيور نقار الخشب في موسكو، سوى أنه يدل على توسيعه لمنطقة تواجده تجاه غابات الشمال الأوروبي، فيما يرى المختصون أن السبب قد يعود إلى تغيرات مناخية حيث شوهد خلال العقود الأخيرة انتقال عدد كبير من أنواع الحيوانات والنباتات شمالا.

ويعتبر نقار الخشب السوري الطائر الوحيد في العالم الذي يحمل اسم "سوريا" في المراجع والكتب العالمية، ويفترض أنه يوجد في سوريا فقط، أو على الأقل يوجد فيها بكثافة أكبر.