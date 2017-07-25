رئيس بلدية فرنسي يفي بوعده...ويأكل الفئران (فيديو)

مبارة الذهاب والتي فاز بها النادي الباريسي بأربعة أهداف نظيفة، في تلك الأمسية أقسم رئيس البلدية بأن يأكل فئران في حال تأهل برشلونة بنتيجة المبارتين.
ليفي بوعده بعد مباراة الإياب التي تغلب بها النادي الإسباني وتأهل بنتيجة المبارتين.
وليعلق بعدها دايوت، قائلا إن طعم الفئران مشابه لطعم لحم الأرانب.
🇫🇷Mont-De-Marsan Mayor Charles Dayot eats a RAT after losing a bet 'If Barça eliminates PSG, i'll eat a rat' pic.twitter.com/7L18xsPE8y— ༓ADIL༓ (@Barzaboy) ٢٤ يوليو، ٢٠١٧
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