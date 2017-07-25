رئيس بلدية فرنسي يفي بوعده...ويأكل الفئران (فيديو)

لاتزال المباراة التاريخية التي جمعت فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتلوني بنتيجة كبيرة، تحمل الكثير من المفاجآت.

© REUTERS/ Albert Gea برشلونة في ليلة يفتقد فيها البدر

فقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس بلدية مونت دي مارسان الفرنسية، تشارلز دايوت وهو يفي بوعد قطعه بعد مباراة الذهاب.

مبارة الذهاب والتي فاز بها النادي الباريسي بأربعة أهداف نظيفة، في تلك الأمسية أقسم رئيس البلدية بأن يأكل فئران في حال تأهل برشلونة بنتيجة المبارتين.

ليفي بوعده بعد مباراة الإياب التي تغلب بها النادي الإسباني وتأهل بنتيجة المبارتين.

وليعلق بعدها دايوت، قائلا إن طعم الفئران مشابه لطعم لحم الأرانب.