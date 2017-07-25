شاهد...أول انطلاق لقطار الحرمين السريع بين جدة والمدينة

انطلق اليوم الثلاثاء، قطار الحرمين، من المحطة الرئيسة بمحافظة جدة صوب المدينة المنورة، في أول تجربة له.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky أول فيديو لقطار الحرمين السريع

تضمن جدول الرحلة زيارة مبنى التحكم والسيطرة الاحتياطي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ثم التوجه إلى المدينة المنورة والعودة لمدينة جدة مرة أخرى.

وضمت الرحلة عددا من كبار المسؤولين بوزارة النقل ومسؤولي منطقة مكة المكرمة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وشهدت الرحلة التي بدأت من محطة القطار بجدة عند الساعة 12 لتصل إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عند الساعة الواحدة والربع، استعراضاً للاستعدادات الفنية والخدمات ومراحل المشروع.

وقال سائق القطار: "الرحلة تجريبية ولذلك ستكون السرعة منخفضة وصولا إلى رابغ، خصوصا في بعض المواقع التي لا تزال تشهد بعض الأعمال الإنشائية، أما بعد تجاوز المدينة فسينطلق القطار بسرعة 300 كيلومترا في الساعة وصولا إلى المدينة المنورة".

بالفيديو | #قطار_الحرمين يبدأ اليوم أولى رحلاته التجريبية من #جدة إلى #المدينة_المنورة ،من المقرر تشغيل القطار رسميًا بداية 2018. pic.twitter.com/VcRPpA7hIB — هاشتاق العرب (@TheArabHash) July 25, 2017

​يذكر أن قطار الحرمين، سبق وانطلق في رحلة تجريبية من محطة القطار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، حيث استقبلت إدارة المشروع عددا كبيرا من الإعلاميين والأدباء ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي للظفر بأول رحلة للقطار.

​يعتبر مشروع قطار الحرمين، خط حديدي مزدوج بطول 450 كم، ويشمل 35 قطاراً مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنشئ ليخدم نحو 60 مليون راكب سنوياً، معظمهم من الحجاج والمعتمرين والزوار، إضافة إلى المواطنين والمقيمين.